Чому котлети розвалилася на пательні: все через одну помилку

Досвідчені господині знають, як зробити пухкі та смачні котлети. Є кілька секретів, завдяки яким котлети не лише смакуватимуть, а й виглядатимуть вкрай апетитно.

Інколи так хочеться приготувати запашну страву, а котлети розсипаються на дрібні шматочки. Коли ви зіткнулися з такою неприємною пригодою, не панікуйте. Невдалі котлети можна швидко перетворити на основу для м’ясного соусу. Проте є кілька лайфхаків, які вбережуть вашу страву від такого провалу.

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Якщо котлети перетворилися на масу – у всьому винен фарш

Якщо в фарші багато води, потрібно вдатися до хитрощів, щоб згустити м’ясну масу. Це трюк з булкою, змоченою в молоці або воді. Перед додаванням до м'яса відіжміть зайву вологу, а потім все ретельно перемішайте.

Інший варіант – додати до м’яса панірувальні сухарі або навіть манку. Не можна забувати і про яйце, яке має зв'язувати котлети в однорідні форми.

Легко та апетитно / Фото pexels

Вибираючи фарш для котлет, слід дотримуватися такого правила: 70% нежирного м’яса, 30% жирного. Занадто жирна маса призведе до того, що котлети матимуть жорстку консистенцію.

Які ще можуть бути помилки

Ще однією помилка – кидати у сформовані котлети у нерозігріту олію. Це не тільки вдвічі збільшує ймовірність того, що котлети розваляться, але й гарантує, що страва буде надто жирною.

М'ясний фарш завжди потрібно класти в розігріту олію. Це змусить котлети підрум’янитися, перш ніж вони встигнуть ввібрати зайвий жир. Протягом усього процесу смаження фаршу слід стежити за температурою масла. Крім того, не додавайте занадто багато котлет одночасно, адже це може призвести до втрати температури олії.

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