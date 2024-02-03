Відбивні в паніровці виходять особливо соковитими і подобаються навіть дітям. Обов'язково спробуйте цей рецепт та смажте відбивні саме так, як вказано у порадах щодо приготування.
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Рецепт відбивних
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розріжте куряче філе на менші шматочки.
- Потовчіть їх молотком для м'яса.
- Приправте сіллю і перцем.
- Збийте яйця в мисці.
- На тарілку висипте панірувальні сухарі.
- Змочіть філе в яйці, а потім обсипте їх сухарями.
- На сковороді розігрійте олію і обсмажте котлети до золотистого кольору з двох сторін.
- Подавайте готові відбивні теплими з улюбленим гарніром.