Відбивні в паніровці виходять особливо соковитими і подобаються навіть дітям. Обов'язково спробуйте цей рецепт та смажте відбивні саме так, як вказано у порадах щодо приготування.

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Рецепт відбивних

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розріжте куряче філе на менші шматочки.
  2. Потовчіть їх молотком для м'яса.
  3. Приправте сіллю і перцем.
  4. Збийте яйця в мисці.
  5. На тарілку висипте панірувальні сухарі.
  6. Змочіть філе в яйці, а потім обсипте їх сухарями.
  7. На сковороді розігрійте олію і обсмажте котлети до золотистого кольору з двох сторін.
  8. Подавайте готові відбивні теплими з улюбленим гарніром.