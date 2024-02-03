Відбивні в паніровці виходять особливо соковитими і подобаються навіть дітям. Обов'язково спробуйте цей рецепт та смажте відбивні саме так, як вказано у порадах щодо приготування.

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Рецепт відбивних

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 2 яйця;

– 60 грамів панірувальних сухарів;

– 80 мілілітрів олії;

– спеції: сіль, перець.

Приготування:

Розріжте куряче філе на менші шматочки. Потовчіть їх молотком для м'яса. Приправте сіллю і перцем. Збийте яйця в мисці. На тарілку висипте панірувальні сухарі. Змочіть філе в яйці, а потім обсипте їх сухарями. На сковороді розігрійте олію і обсмажте котлети до золотистого кольору з двох сторін. Подавайте готові відбивні теплими з улюбленим гарніром.

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