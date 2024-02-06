Смаження фаршу: як визначити, коли вода на сковороді – норма, а коли – проблема

Ви коли-небудь замислювалися, звідки береться вода в сковороді при смаженні фаршу? Ця проблема широко відома, проте не всі знають, у чому тут причина.

Ми часто купуємо фарш в магазині. Він є основним інгредієнтом для котлет, голубців і спагетті болоньєзе. Проте досить часто під чай його смаження виникає вода на сковороді. Ця проблема виявилася настільки поширеною і настільки загадковою, що навіть породила теорії змови.

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Звідки береться вода в сковороді при смаженні фаршу

Таке явище досить легко пояснити. Під час смаження відбувається розпад білка. Наслідком цього є виділення води з м'яса. Тут слід зазначити, що нежирне м’ясо на 70 % складається з води, а її надлишок стікає в каструлю при нагріванні м’яса.

З фаршу можна приготувати велику кількість смачних страв / Фото vecteezy

Це ні в якому разі не шкідлива ситуація, але це не означає, що вона не може зіпсувати ваші плани на обід. Адже якщо м'ясо виділить занадто багато води, замість того, щоб смажитися, воно задихнеться або звариться.

Як не допустити виділення води з фаршу

Ключову роль тут відіграє температура жиру, в який ми кладемо м'ясо. Якщо олія недостатньо гаряча, м’ясо не приготується, поки не вийде вода.

Ще один важливий момент – кількість смаженого за один раз м'яса. Його найкраще додавати порціями, тому що надмірне скупчення знизить температуру жиру. Занадто інтенсивне перемішування м'яса призведе до такого ж результату.

Також варто пам'ятати, що обсмажений фарш слід досолити тільки в кінці. Сіль – ще один фактор, який посилить процес "виходу" зайвої води з м’яса.

Як визначити, шо фарш неякісний

Фарш має бути рожевого або червоного кольору, без ознак блідості або плям. Якщо він має незвичайний або неоднорідний колір, це недобре. Фарш повинен мати рівну, м'яку консистенцію.

Якщо він є липким або вологим, це може свідчити про неправильне зберігання або занадто високу вологість. У разі, якщо ви помічаєте неприродні або несвіжі запахи, це може бути ознакою псування.

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