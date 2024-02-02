Коли часу на приготування страви обмаль, на допомогу завжди прийде такий девайс як мультиварка. Не варто його недооцінювати, адже курочка вийде не лише апетитною, а й неймовірно соковитою.

Цікаво Як по-корейськи, але краще: готуємо моркву по-грузинськи

Рецепт курки у мультиварці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте борошно зі спеціями.
  2. Обваляйте у ньому куряче м'ясо.
  3. Обсмажте курку в розігрітій олії приблизно 10 хвилин.
  4. Наріжте овочі дрібними шматочками.
  5. Овочі і м’ясо викладіть в мультиварку і додайте бульйон.
  6. Закрийте кришку і готуйте в мультиварці близько 45 хвилин.
  7. Подавайте курку з приготованим в мультиварці соусом, побризкайте лимонним соком і подрібненою петрушкою.