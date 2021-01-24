Як приготувати соковиті котлети з курячого фаршу: лайфхаки та рецепти

Фарш із курячого м’яса – один із найніжніших та найсоковитіших, але страви з нього потрібно вміти правильно готувати. Ми зібрали перевірені рецепти та надійні лайфхаки, щоб у вас вийшли ідеальні котлети із курячого фаршу. Смачного!

Види курячого фаршу

Курячий фарш може складатись із різних частин курочки: із філе, стегна або ж асорті, до якого входить як філейна частина, так і стегнова. Перед тим, як обрати той чи інший вид фаршу, подумайте, яку саме страву ви хочете приготувати на обід чи вечерю. Від цього вибору залежить, який сам фарш вам підійде найкраще.

: обравши готовий фасований фарш від надійного виробника, ви значно зекономите час на приготуванні страви.

Розглянемо найпоширеніші види курячого фаршу та наведемо вам кілька варіантів страв, які найкраще підходять під ваш вибір:

Фарш із курячого філе містить багато білка, який є надважливим у спортивному чи дієтичному харчуванні. Корисні та смачні котлети з філейного курячого фаршу можна приготувати як на пару, так і в духовці або на сковорідці.

містить багато білка, який є надважливим у спортивному чи дієтичному харчуванні. Корисні та смачні котлети з філейного курячого фаршу можна приготувати як на пару, так і в духовці або на сковорідці. Фарш із міксу різних частин курочки , наприклад, курячого філе та м’яса ніжки. Він чудово підійде для приготування пасти Болоньєзе й при цьому зменшить її калорійність.

, наприклад, курячого філе та м’яса ніжки. Він чудово підійде для приготування пасти Болоньєзе й при цьому зменшить її калорійність. Фарш із червоного м'яса курки, наприклад, із курячої ніжки, відмінно підходить для приготування тефтель, фаршированих перців та навіть лазаньї. Страва з такого фаршу буде соковитою та ніжною.

Які види курячого фаршу пропонує ТМ "Наша Ряба"

5 надійних лайфхаків приготування смачних курячих котлет

Сухі, неначе гумові котлети переслідують вас? Забути про цю доволі поширену проблему вам допоможуть такі кулінарні лайфхаки:

Перед приготуванням котлет ретельно помийте куряче м’ясо, зніміть плівку та просушіть філе паперовими рушниками. Саме ідеально очищене м’ясо надасть вашим котлетам "рівний" та ідеальний смак. Далі слід дрібно-дрібно подрібнити куряче м’ясо за допомогою гострого ножа або м’ясорубки чи блендера. Проте, не кожна сучасна господиня має достатньо часу, щоб займатися цим кропітким процесом, та й зайві 20 хвилин можна приділити собі коханій. Ми радимо вам обирати вже готовий курячий фарш від надійного виробника. Щоб фарш був однорідним, його потрібно ретельно вимішувати обома руками, адже це – основа вашої страви. Шеф-кухарі використовують техніку "биття" кульки з фаршу об кухонну дошку або дно миски – так кулінари позбуваються зайвого повітря в м'ясі, а готові котлети не будуть розпадатися. Цей метод чудово підійде й до курячої котлети для бургера. Щоб при формуванні красивих котлет м'ясо не прилипало до рук – змочіть долоні в холодній воді. Завжди намагайтеся сформувати однакові за розміром і при цьому не надто маленькі котлети, інакше – є ризик їх пересушити. Оптимальний розмір котлетки – на половину долоні, проте якщо вони у вас крихітні – на цілу. Також не забудьте "поплескати" котлети перед приготуванням, щоб позбавитись від зайвих нерівностей.

Котлети з курячого фаршу дуже смачні / instagram.com/yuliya_levintant

Щоб полегшити вам завдання з вибором страв, ми зібрали для вас кілька смачних рецептів із різних видів курячого фаршу на будь-який смак.

Рецепт дієтичних котлет "Фітнес" із філейного курячого фаршу

Час приготування: 30 хвилин

30 хвилин Кількість порцій: 3-4 персони

Фото ryaba.ua

Інгредієнти:​

- 400 грамів курячого фаршу "Філейний" ТМ "Наша Ряба";

- 50 г вівсяних пластівців;

- 2 курячих яйця;

- 50 мл вершків (10%);

- зелень на ваш смак;

- сіль на ваш смак.

Ретельно змішайте в мисці вівсяні пластівці, яйця та вершки, дайте суміші набухнути протягом 5 хвилин. Помийте свіжу зелень. Найкраще підійде кріп: наріжте його дрібно гострим ножем та додайте разом із курячим фаршем до вівсяних пластівців. Заправте фарш спеціями та ретельно вимішуйте руками протягом 5-7 хвилин до однорідності. Застосуйте техніку жбурляння фаршу об дно миски. Змочіть руки у воді та сформуйте 9-10 котлеток. Підготуйте парову баню або пароварку та готуйте дієтичні курячі котлети на пару 10-15 хвилин. Також такі котлети можна приготувати у духовці. Розігрійте духовку до 150 градусів, покладіть на дно форми котлети та залийте їх 2 см води – через 25-30 хвилин вони будуть готові. Смачного!

Рецепт домашніх котлет "Ніжні"

Час приготування : 30 хвилин

: 30 хвилин Кількість порцій: 4-6 персон

Фото ryaba.ua

Інгредієнти:​

- 600 г курячого фаршу "Ніжний" ТМ "Наша Ряба";

- 200 мл молока;

- 150 г м'якушки білого хліба;

- 100 г ріпчастої цибулі;

- 70 мл вершків (15%);

- сіль, перець на ваш смак.

Попередньо замочіть хліб в молоці на 5-10 хвилин, відтисніть його, а молоко не виливайте. З’єднайте хліб та фарш в окремій мисці. Окремо наріжте цибулю півкільцями, обсмажте її на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Готову цибулю подрібніть блендером, змішайте з хлібом та фаршем й заправте спеціями та вершками. Важливо, щоб фарш не нагрівався вище за 8 градусів при замішуванні, бо це впливає на його структуру. Саме таким чином він зберігає вологу в собі, яку фарш при надмірному нагріванні втрачає разом зі смаковими властивостями. Ретельно та швидко вимішуємо фарш в однорідну масу – 5-7 разів піднявши та жбурнувши фарш об дно миски. Це витисне надлишки повітря в фарші та не дасть розпастися котлеткам. Розділіть готовий фарш на 14-15 частинок та сформуйте з них котлети попередньо змочивши руки у холодній воді. На розігріту сковорідку наливаємо олію та смажимо котлетки з обох сторін по 2 хвилин на середньому вогні до рум’яної скоринки. Викладіть котлети в каструлю, полийте молоком та додатково влийте води на 3 см від дна. Накрийте страву кришкою та тушкуйте протягом 20 хвилин. Смачного!

Рецепт соковитих котлет з грибами та сиром

Час приготування: 35 хвилин

35 хвилин Кількість порцій: 6 персон

Фото ryaba.ua

Для приготування начинки дрібно наріжте гриби тоненькими скибочками, обсмажте їх з обох сторін на змащеній олією сковорідці до золотистої скоринки. Сир наріжте дрібним кубиком та змішайте із дрібно нарізаною зеленню й грибами. Заздалегідь обсмажену та подрібнену в блендері цибулю змішуємо зі спеціями, 30 г панірувальних сухарів, вершками та фаршем “Соковитий”. Ретельно вимішуємо масу на котлети протягом 5-7 разів, піднявши та жбурнувши фарш об дно миски. В окремій мисці збийте яйця. Сухарі пересипаємо в мілку миску, зручну для панірування. Розділіть фарш на 7 рівних частин, з кожної з них візьміть більшу частину та сформуйте кульки вологими руками. Приплюсніть кожну кульку, а в її середину викладіть начинку, накрийте меншою частинкою фаршу та сформуйте в долонях котлети овальної форми. Кожну котлету занурте в яєчну масу, далі в сухарі та перекладіть на дощечку. Розігрійте сковорідку з олією, близько 1 см рідини від дна. Викладаємо в розігріту олію котлетки та обсмажуємо з обох сторін по 4-5 хвилин до рум’яної скоринки, після чого відправляємо в розігріту духовку та запікаємо 15 хвилин при 150 °C. Готові котлети з курячого фаршу перекладіть на паперові рушники й дайте зійти зайвій олії. Подавайте до столу зі свіжим салатом або гарніром, що вам до смаку. Смачного!

- 600 г курячого фаршуТМ "Наша Ряба";- 80 г смаженої цибулі;- сіль, перець на ваш смак;- 30 мл вершків (20%);- 30 г панірувальних сухарів;- 2 яйця;- 200 г білих панірувальних сухарів;- 5 шт. грибів, можна печериць;- 100 г сиру Моцарела або Чедер;- 4 г кропу.