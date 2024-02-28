Ви здивуєтесь: не всі вміють правильно варити сосиски

Сосиски люблять усі. Вони прості у приготуванні, а ще такі смачні! Проте слід знати кілька лайфхаків, як їх не зіпсувати.

Хорошим варіантом швидкої гарячої страви є сосиски. Чим більше в них чистого м’яса, тим вони поживніші. Варто пам'ятати, що сосиски є готовим до вживання продуктом. Все, що вам потрібно зробити – це нагріти їх. Як уникнути помилок при приготуванні сосисок – читайте далі у матеріалі.

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Як смачно приготувати сосиски

Сосиски слід дістати з холодильника за 20 хвилин до приготування. Кинуті в окріп холодні сосиски можуть потріскатися. Такі вони несмачні і виглядають неапетитно. Тому завжди кладіть сосиски кімнатної температури в гарячу воду. Це прискорить приготування та запобігає непотрібній втраті смаку.

У воду варто додати кілька зерен запашного перцю для аромату. Спеції посилюють смак ковбас. Перед тим, як кидати сосиски в уже киплячу воду, зменшіть вогонь майже до мінімуму і варіть без кришки, інакше вони лопнуть. Пара, що утворюється всередині ковбаси, розірве ковбасу зсередини.



Вони такі апетитні / Фото unsplash

Чи потрібно їх очищати перед варінням

Якщо ви коли-небудь замислювалися, варити сосиски у плівці чи без, пам’ятайте, що сенс має тільки другий варіант. Навіщо варити пластик? Перш ніж додати їх у каструлю, завжди знімайте пластикову плівку з сосисок.

Як довго їх слід варити

Сосиски не можна варити занадто довго. Оскільки це вже варені та гомогенізовані (сильно подрібнені) м’ясні продукти, вони не потребують тривалої термічної обробки. Вони вже приготовані, коли ви їх купуєте. Просто розігрійте їх. Якщо варити занадто довго, вони потріскаються.

Варто знати, що в ковбасних виробах є концентрована сіль. З цієї причини їх не можна переварювати. Під час термічної обробки солі затвердіння розкладаються на потенційно шкідливі сполуки.

Тому сосиски досить прогріти в гарячій воді 3 – 5 хвилин залежно від їх розміру. Маленькі ковбаски потрібно прогріти лише 3 хвилини, а великі сосиски – 5. А для дуже великих сосисок достатньо 5 – 7 хвилин.

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