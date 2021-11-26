Як приготувати свинячу рульку: рецепт в духовці

Безумовно, щоб приготувати свинячу рульку вам потрібно від 10 години, але очікування того варте. Ніжне м'ясо, хрумка скоринка – це смакота!

Ми підготували для вас перевірений рецепт свинячої рульки в духовці, яку попередньо потрібно відварити та замаринувати.

Читайте також Смачний спосіб зігрітися: 3 рецепти супів із курки, які сподобаються всій родині

Що подати до рульки спитаєте ви? Ми радимо вам приготувати печену картоплю або овочі гриль. Вони ідеально доповнять смак рульки та гармоніюватимуть з ними.

Рецепт свинячої рульки в духовці

Час: від 10 – 12 годин

від 10 – 12 годин Порції: 4

– 1 свиняча рулька;– 1 морква;– 1 ріпчаста цибуля;– чорний перець горошком;– лаврові листки;– сіль;– 1 чайна ложка гірчиці;– 1 чайна ложка меду;– 1 чайна ложка майонезу;– 5 зубчиків часнику.

Приготування:

Замочіть свинячу рульку в холодній воді на 2 – 3 години, щоб вийшла вся кров.

Після відведеного часу, змініть воду в каструлі та відправте рульку варитися разом з овочами: цибулею, морквою. Додайте лаврові листочки та перець горошком.

Рясно посипте воду сіллю.



Рулька в маринаді / Фото Яни Станішевської

Через годину активного варіння рульки вийміть її та трішки охолодіть.

Зробіть на шкірі надрізи, щоб під час випікання вона не підскочила.

Для маринаду рульки змішайте майонез, гірчицю, мед, вичавіть часник через прес. Перемішайте всі інгредієнти та намастіть приготованим соусом рульку.

Відправте рульку в маринаді на 4 – 8 годин в холодильник.

Розігрійте духовку до 185 градусів. Деко вкрийте шаром фольги.

Посоліть її та відправте в духовку випікатися на 2,5 – 3 години.

Готову рульку розріжте на порційні шматки та подавайте до столу.

Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Супер бюджетно (одна рулька обошлась мне в 11 злот, что примерно 95 грн).

Сначала я замочила на 2 часа ноги в просто холодной воде , что бы ушла вся лишняя кровь. Затем я поставила варится рульку, добавив в воду морковку, луковицу, пару зёрен чёрного перца и пару листиков лаврушки. И конечно же горсть соли. Варилась рулька ровно час, затем достала ее, чуть она остыла и надрезала я кожу крест накрест, что бы при дальнейшем выпекании ее не стянуло. Дальше готовим маринад. Там по одной чайной ложке горчицы, мёда, майонеза, 5 зубчиков чеснока выдавить и чуть соли. Этим маринадом натереть нашу рульку и дать пропитаться (минимум 4 часа, а лучше на ночь ). Утром я положила рульку в рукав для выпекании и отравила в духовку при 185*С на 2,5-3 часа. Папа сказал, вкуснее рульки не ел, а это самая высшая похвала.