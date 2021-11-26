Як приготувати свинячу рульку: рецепт в духовці
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Безумовно, щоб приготувати свинячу рульку вам потрібно від 10 години, але очікування того варте. Ніжне м'ясо, хрумка скоринка – це смакота!
Ми підготували для вас перевірений рецепт свинячої рульки в духовці, яку попередньо потрібно відварити та замаринувати.
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Що подати до рульки спитаєте ви? Ми радимо вам приготувати печену картоплю або овочі гриль. Вони ідеально доповнять смак рульки та гармоніюватимуть з ними.
Рецепт свинячої рульки в духовці
- Час: від 10 – 12 годин
- Порції: 4
– 1 свиняча рулька;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– чорний перець горошком;
– лаврові листки;
– сіль;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 1 чайна ложка майонезу;
– 5 зубчиків часнику.
Приготування:
- Замочіть свинячу рульку в холодній воді на 2 – 3 години, щоб вийшла вся кров.
- Після відведеного часу, змініть воду в каструлі та відправте рульку варитися разом з овочами: цибулею, морквою. Додайте лаврові листочки та перець горошком.
- Рясно посипте воду сіллю.
Рулька в маринаді / Фото Яни Станішевської
- Через годину активного варіння рульки вийміть її та трішки охолодіть.
- Зробіть на шкірі надрізи, щоб під час випікання вона не підскочила.
- Для маринаду рульки змішайте майонез, гірчицю, мед, вичавіть часник через прес. Перемішайте всі інгредієнти та намастіть приготованим соусом рульку.
- Відправте рульку в маринаді на 4 – 8 годин в холодильник.
- Розігрійте духовку до 185 градусів. Деко вкрийте шаром фольги.
- Посоліть її та відправте в духовку випікатися на 2,5 – 3 години.
- Готову рульку розріжте на порційні шматки та подавайте до столу.
Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Супер бюджетно (одна рулька обошлась мне в 11 злот, что примерно 95 грн).
Сначала я замочила на 2 часа ноги в просто холодной воде , что бы ушла вся лишняя кровь. Затем я поставила варится рульку, добавив в воду морковку, луковицу, пару зёрен чёрного перца и пару листиков лаврушки. И конечно же горсть соли. Варилась рулька ровно час, затем достала ее, чуть она остыла и надрезала я кожу крест накрест, что бы при дальнейшем выпекании ее не стянуло. Дальше готовим маринад. Там по одной чайной ложке горчицы, мёда, майонеза, 5 зубчиков чеснока выдавить и чуть соли. Этим маринадом натереть нашу рульку и дать пропитаться (минимум 4 часа, а лучше на ночь ). Утром я положила рульку в рукав для выпекании и отравила в духовку при 185*С на 2,5-3 часа. Папа сказал, вкуснее рульки не ел, а это самая высшая похвала.