Як приготувати топінамбур: рецепт крем-супу із земляної груші

А ви знаєте, як правильно приготувати топінамбур, щоб він не почорнів та був смачним? Якщо ви вперше чуєте про цей коренеплід – ми підготували для вас кілька важливих порад та смачний і вишуканий рецепт крем-супу, який обожнює сам Володимир Ярославський.

Топінамбур, або ще її називають: земляна груша чи єрусалимський артишок – коренеплід, який не тільки смачний, а щей корисний.

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Батьківщиною коренеплоду вважається Південна Америка. Топінамбур схожий на звичну нам картоплю, а його зелену частину часто використовують, як корм для тварин.



Топінамбур / Фото Суперсадівник

Користь топінамбура

Бульби топінамбура містять безліч вітамінів і мінералів. Також в них можна знайти:

білки;

залізо;

клітковину;

незамінні амінокислоти;

органічні кислоти;

пектин.

Топінамбур радять вживати людям з цукровим діабетом, адже він багатий натуральним аналогом інсуліну.

Що приготувати з топінамбура

З коренеплоду часто готують десерти. Також його використовують для основи солодкого сироп, що заміняє цукор. Він вважається найкращою заміною кристалічного білого цукру, тому що топінамбур містить речовини, які допомагають регулювати обмін цукрів в організмі.

Топінамбур можна вживати у будь-якому вигляді: сирим (в салатах), або обробляти термічно (пюре, крем-супи).

Рецепт крем-супу з топінамбура

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 750 грамів очищеного топінамбура;– 125 грамів цибулі;– 75 грамів копченого бекону;– 75 грамів білого сухого вина;– 500 грамів курячого бульйону;– 30 грамів олії для смаження;– 50 грамів вершків;– сіль.

Приготування:

Підготуйте для топінамбура холодну воду, перш ніж розпочати його очищати від шкірки. Інакше він потемніє.

Наріжте бекон шматочками та обсмажте в каструлі на середньому вогні.

Додайте нарізану кубиками цибулю.

Коли вона почне рум'янитися додайте грубо нарізаний топінамбур та обсмажуйте все 5 хвилин.

Важливо, щоб поверхня коренеплоду стала прозорою і прогрілася.



Крем-суп з топінамбура / Фото Володимира Ярославського

Влийте до інгредієнтів вино та випарте його на маленькому вогні.

Далі залийте все гарячим курячим бульйоном та тушкуйте 40 хвилин під кришкою. Коренеплід повинен зм'якнути.

Зніміть суп з плити. Перебийте його блендером в однорідну масу.

Знову відправте страву на плиту.

Доведіть крем-суп по спеціях: присмачте сіллю, влийте вершки.

Я подаю поливши запашною оливковою олією, або готую тартар з сирого топінамбуру і кладу його як гарнір до супу,

– відзначив Володимир Ярославський.

Також, до страви можна додати трюфельну олію, вона особливо підкреслює смак крем-супу.

Крем-суп з топінамбура готовий. Смачного!

Що робити зі шкіркою від топінамбура

Володимир Ярославський ніколи не викидає шкірки від коренеплоду, адже з них також можна приготувати смачну страву.

А саме, їх потрібно відварити на пару 20 хвилин. Далі охолодити на повітрі та обсмажити у фритюрі до рум'яності. Присмачте сіллю, або ще гарячими посипати пармезаном.

Шеф-кухар запевняє, що це неймовірно смачно, адже у топінамбурі основна частина ароматичних речовин знаходиться одразу під шкіркою.

Текст публікації Володимира Ярославського:

Суп-пюре з топінамбура

Один із най недооцінених нами, коренеплодів. Проте ми вже починаємо розуміти який він не просто смачний, але ще й надзвичайно корисний. З нього готують десерти і найкорисніший солодкий сироп - замінник цукру, вважається такий підсолоджувач кращою заміною кристалічного цукру, тому що топінамбур містить речовини, які допомагають регулювати обмін цукрів в організмі! Смачно їсти сирим, дуже смачно в салатах - достатньо нарізати та занурити у воду з льодом та лимоном, щоб не темнів.

Я даю рецепт моєї улюбленої страви з топінамбура - СУП. Ви будете просто в захваті від смаку - незвичного, але спокушаючого на наступну ложку.

Вам необхідно:

750г очищеного топінамбура

125г цибулі

75г копченого бекону

75г білого сухого вина

500г курячого або овочевого бульйону

30г олії для смажіння

50 г вершків

Сіль на свій смак

Візьміть ще і додайте трюфельну пасту у кінці готування - трюфель дуже пасує до цього кореню.

Коли очищуємо топінамбур кладемо його в холодну воду – інакше потемніє. Бекон ріжемо і обсмажуємо на середньому вогні прямо в каструлі, додаємо цибулю, коли вона вже почне рум'янитися, додаємо крупно порізаний топінамбур і обсмажуємо помішуючи 5 хвилин. Додаємо біле вино і даємо йому випаруватися. Потім заливаємо все гарячим бульйоном і томимо під кришкою 40 хвилин приблизно, поки корінці не розм'якнуть. Перебиваємо все блендером і проціджуємо через сито. Знову ставимо вогонь, доводимо до смаку сіллю і доливаємо вершки. Я подаю поливши запашною оливковою олією, або готую тартар з сирого топінамбуру і кладу його як гарнір до супу. Нагадую - якщо додати трюфельну пасту - буде ульот!

І ще. Очистки топінамбуру не викидайте!

Їх потрібно відварити на пару 20 хвилин.

Дати охолонути на повітрі та обсмажити у фритюрі до рум'яності.

Дістати на серветку та підсолити, або ще гарячими посипати пармезаном – це неймовірно смачно, тому що у топінамбурі основна частина ароматичних речовин знаходиться одразу під шкіркою! Смачного!