Яка різниця між компотом і узваром: швидкий спосіб приготування давнього напою

Узвар – це традиційний українській напій із сушених фруктів та ягід. Він обовязково має бути на різдвяному столі.

Цим напоєм смакували навіть козаки. Вважається, що він надає сил, натхнення та енергії. Дізнайтеся детальніше, як його правильно готувати та чим він відрізняється від компоту.

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Рецепт узвару

Час: 3 години

Порцій: 4

Так смачно / Фото unsplash

– 1 склянка цукру;– 100 грамів сушених яблук;– 100 грамів сушеної вишні;– 100 грамів сушеної груші;– 100 грамів сушеної сливи;– 50 грамів родзинок;– 1 літр води.

Приготування:

Переберіть та вимийте суш. Помістіть її у каструлю та залийте водою. Додайте цукор (можна замінити медом). На малому вогні варіть 3-4 години. Для того, щоб отримати насичений смак напою, поставте його вистигати в холодне приміщення на кілька годин. Він має настоятися.

Чим узвар відрізняється від компоту

Ці два напої варять на основі фруктів та ягід. Проте є кілька відмінностей. Перш, за все, для приготування узвару необхідна суш. Це можуть яблука, груші, чорнослив, вишня та будь-які інші. Щоб зварити компот зазвичай використовують свіжі фрукти. Ще одна відмінність, узвар має обовязково настоятися, тоді, як компот можна вживати одразу, як вистигне.

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