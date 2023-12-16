Десерт за цим рецептом виходить в міру солодким. Окрім печива, ви можете використовувати для подачі улюблені фрукти.

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Чізкейк з Орео без випікання

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 1

Легко і швидко: як приготувати сирник без випікання – перевірений рецепт до святкового столу
Прикрасьте сирник печивом на свій смак / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Подрібніть печиво для коржа у блендері. Додайте розтоплене вершкове масло, дрібку солі та перемішайте. Розкладіть масу з печива по дну 21-сантиметрової форми та розрівняйте.
  2. Збийте жирні вершки до стійкості. Додайте сир, цукор, ванільний цукор і перемішайте міксером на середній швидкості. Розламайте білий шоколад і розтопіть його на пару або в мікрохвильовій печі.
  3. У сирну масу влийте теплий шоколад і перемішайте міксером на середній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються. Додайте розведений желатин та перемішайте міксером. Після цього покладіть у сирну масу нарізані четвертинки печива Oрео і знову перемішайте.
  4. Розрівняйте сирну масу в формі. Поставте сирник у холодильник мінімум на 6 годин.
  5. Налийте молоко в каструлю, додайте столову ложку какао і, перемішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, розмішайте, поки він не розтане. Якщо начинка дуже густа, додайте 1 – 2 столові ложки кип'яченого гарячого молока і добре перемішайте.
  6. Готову глазур вилийте на сирник та розрівняйте. Прикрасьте збитими вершками та половинками печива Орео.