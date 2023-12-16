Десерт за цим рецептом виходить в міру солодким. Окрім печива, ви можете використовувати для подачі улюблені фрукти.

Буде смачно Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Чізкейк з Орео без випікання

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти для коржа:

– 20 печив Орео;

– 4 столові ложки розтопленого масла;

– дрібка солі. Сирна маса:

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 250 грамів вершків;

– 1 чайна ложка цукрової пудри;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 пакетик желатину;

– 200 грамів білого шоколаду;

– 10 печив Орео. Шоколадна глазур:

– 60 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка какао;

– 70 грамів темного шоколаду. Для прикраси:

– збиті вершки;

– печиво Орео



Прикрасьте сирник печивом на свій смак / Фото Unsplash

Приготування:

Подрібніть печиво для коржа у блендері. Додайте розтоплене вершкове масло, дрібку солі та перемішайте. Розкладіть масу з печива по дну 21-сантиметрової форми та розрівняйте. Збийте жирні вершки до стійкості. Додайте сир, цукор, ванільний цукор і перемішайте міксером на середній швидкості. Розламайте білий шоколад і розтопіть його на пару або в мікрохвильовій печі. У сирну масу влийте теплий шоколад і перемішайте міксером на середній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються. Додайте розведений желатин та перемішайте міксером. Після цього покладіть у сирну масу нарізані четвертинки печива Oрео і знову перемішайте. Розрівняйте сирну масу в формі. Поставте сирник у холодильник мінімум на 6 годин. Налийте молоко в каструлю, додайте столову ложку какао і, перемішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, розмішайте, поки він не розтане. Якщо начинка дуже густа, додайте 1 – 2 столові ложки кип'яченого гарячого молока і добре перемішайте. Готову глазур вилийте на сирник та розрівняйте. Прикрасьте збитими вершками та половинками печива Орео.

Сподобався рецепт? Спробуйте приготувати медовик без розкачування коржів – це дуже просто та швидко.