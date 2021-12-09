Як приготувати маскарпоне вдома та інші поради шеф-кухарів

Кулінарні хитрощі здатні значно полегшити життя на кухні. Коли трапляються проблеми чи бракує якогось продукту, ці лайфхаки допоможуть знайти вихід.

Не всі мають можливість навчатися в кулінарній школі, відвідувати майстер-класи та курси. Нічого не втрачено! Нижче кілька порад, які обов’язково стануть у пригоді під час приготування їжі.

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Кориця – чудове доповнення не тільки до десертів! Вона також ідеально підходить як доповнення до маринаду до тушкованого м’яса, свинини, курки. Кориця дає трохи солодкуватий присмак і підходить для індійської або китайської кухні.

Коли все просто / Фото pexels

Якщо у вашому холодильнику немає маскарпоне, чи його ціна занадто висока, можна зробити легку заміну! У жирні вершки додайте лимонний сік (щоб підкисити) і нагрійте в каструлі, не доводячи до кипіння. Остудіть та процідіть. Використовуйте за будь-яким призначенням.

Кулінарні поради / Фото pexels

Завжди повертайте ручки каструлі в напрямку, протилежному конфоркам. Це проста порада, але не всі її пам’ятають. Завдяки цьому можна уникнути опіків і пошкоджень посуду.

Якщо у вас виникли проблеми з приготуванням ідеального яйця-пашот, помістіть його в невелике дрібне ситечко і дайте стекти найрідшій частині білка. Потім обережно помістіть ситечко в киплячу воду з оцтом або лимонним соком.

Важливі дрібниці / Фото pexels

Чи знаєте ви, як легко наточити блендер? Раз на місяць кладіть туди трохи грубої солі. Не треба мучити себе зайвими зусиллями – нехай техніка навіть прибирає за собою.

Смачна кава з густою піною? Збийте трохи жирного молока і поставте в мікрохвильову піч на 10 – 15 секунд! Завдяки цьому піна стане ще густішою і не буде так швидко спадати.