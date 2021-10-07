Як приготувати закваску для випікання хліба: поради від шеф-кухаря Ярославського

Якщо ви думали, що приготування дієвої закваски: просто, легко і швидко – ви помиляєтеся. Володимир Ярославський готує хліб на домашній заквасці, яку готує два тижні. Зате, який результат!

Для приготування справжньої закваски вам потрібно два тижні. Багато господинь готують її всього 7 днів, але вона виходить не такою "міцною", як двотижнева.

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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом закваски, яку готує для хліба власноруч.

Я готую закваску з 80% білого пшеничного борошна та 20% обдирного. У мене є секрет: якщо додати до неї 2 – 3 власноруч сушені родзинки, вона ростиме швидше, – поділився шеф-кухар.

Технологія приготування закваски



Процес приготування закваски / Фото зі сторінки кухаря

1 день

Змішайте 20 грамів борошна та 20 грамів води кімнатної температури в скляній банці. Прикрийте її кришкою та залишіть на 24 години в кухні.



Процес приготування закваски / Фото зі сторінки кухаря

2 день

Додайте до закваски 20 грамів борошна та 20 грамів води. Зачекайте ще добу.

3 день

Закваска може ще не підійматися, але зазвичай у ній вже з'являються пори. Знову додайте 20 грамів борошна та 20 грамів води.

4 день

Ранок. Закваска повинна ароматно пахнути та підійматися.

Додайте 40 г борошна та 40 г води та залишіть її ще на 12 годин.



Процес приготування закваски / Фото зі сторінки кухаря

Ваша закваска повинна вирости вдвічі. Якщо ні – потрібно змінити борошно або спробувати повторити весь процес ще раз.

Зручно готувати закваску у високій скляній банці, так зручніше робити позначки та спостерігати за її ростом.

Вечір. Візьміть 40 грамів від нашої закваски та влийте до неї 40 грамів води і 40 грамів борошна. Залишіть на 12 годин. Все, що залишилося ми використовувати вже не будемо.

5 день

Вранці візьміть 40 грамів закваски та знову повторіть процес четвертого дня.



Процес приготування закваски / Фото зі сторінки кухаря

Будьте обачні, адже закваски буде активно рости.

Ввечері до 40 грамів закваски додайте 40 грамів води та 40 грамів борошна.

6 – 7 день

У ці дні можна перевірити "роботу" закваски: 15 грамів закваски змішайте з 75 грамами борошна та 75 грамами води. Правильна заготовка буде рости в 2 – 3 рази за 5 – 8 годин.

Зверніть увагу на температуру в приміщенні, якщо холодно – процеси уповільнюються.

8 – 14 дні

Якщо ваша закваска ще слабка, продовжуйте додавати борошно та воду у пропорціях наведених вище.

Ідеальна пропорція 10 грамів закваски, 50 грамів води та 50 грамів борошна кожного дня, – додав Ярославський.

Зберігання закваски

Готову закваску можна зберігати в холодильнику 2 – 3 тижні. За добу до приготування хліба, вийміть її з холодильника та додайте 2 "підкорми" в пропорції 20/40/40 грамів.