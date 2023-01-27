Обов'язково стане у пригоді: як швидко розморозити курятину
Джерело:Beszamel
Заморожування м'яса – дуже поширений спосіб зберігання продукції. Якщо ви забули вийняти м'ясо з морозилки в переддень приготування – допоможуть прості прийоми.
До розморожування продуктів потрібно ставитися з обачністю, інакше вони втратять свій смак та інші властивості, що поставить під сумнів потребу їх зберігання у морозильній камері. Аби ненароком не зіпсувати курочку при розморожуванні – потрібно знати кілька важливих нюансів.
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Як не можна розморожувати курятину
Куряче м'ясо у жодному випадку не можна розморожувати у теплі. Якщо просто залишити її на столі, то м'ясо стане справжнім розплідником бактерій.
Найпопулярніше м'ясо / Фото Pexels
Також поганим рішенням буде занурення м'яса у теплу воду. Причина аналогічна: подальше споживання цього продукту може стати причиною неприємного харчового отруєння.
Як можна розморозити курятину швидко
Один із найпопулярніших способів – занурення м'яса у холодну воду, яку потрібно змінювати кожні 30 хвилин. Невеликі шматки курки розморозяться до години, більшим потрібно 2 – 3 години.
Також можна скористатися мікрохвильовкою та функцією "розморожування". Середня порція курки стане готовою до приготування вже через 10 – 15 хвилин. Найкраще перевертати м'ясо кожні 2 –3 хвилини, аби розмороження було рівномірним.
Варто пам'ятати: курку, розморожену у воді або у мікрохвильовці, потрібно одразу готувати, щоб унеможливити накопичення бактерій на продукції.