Не лише смажені: три рецепти як смачно приготувати кабачки

28 липня 2023, 13:03
Читать новость на русском

В сезон кабачків ми зазвичай готуємо з них оладки або просто смажимо в клярі. Пропонуємо трішки урізноманітити раціон та подати щось нове.

24 канал підготував три смачні та перевірені рецепти з кабачків, які ви точно захочете повторити ще і ще. 

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Спагеті з кабачка

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 кабачки;
 – 1 ложка оливкової олії;
 – 1 помідор;
 – 2 зубчики часнику.

Приготування:

  • Натріть кабачки на тертці для моркви по-корейськи.
  • Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1 – 2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.
  • Посоліть і поперчіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5 – 7 хвилин.
  • Поради щодо приготування
  • Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.
  • Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.

Запіканка з кабачків та помідорів

  • Час: 40 хвилин
Інгредієнти:
– кабачки;
– помідори;
– твердий сир;
– часник;
– майонез;
– свіжа зелень;
– яйця та борошно для кляру.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо кабачки кільцями. Паніруємо їх в клярі з борошна та яйця. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності з обох сторін.
  • Змішуємо кільця або шматочки помідорів, нарізаний кубиками твердий сир, часник та подрібнену зелень разом з майонезом.
  • Викладаємо шаром кабачки у жаротривку форму, а зверху начинку.
  • Запікаємо все у розігрітій духовці при 200 градусах 10 хвилин до розтоплення сиру і кабачки також дійдуть до готовності.

Смачного!

Рецепт кабачкового торта шарами

Час: 2 години
Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм кабачка;
– 2 курячих яйця;
– 4 ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 400 грамів крем-сиру;
– 100 грамів йогурту або вершків;
– 2 помідори;
_ свіжа зелень.

Приготування:

  • Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.
  • Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.
  • Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.
  • Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.
  • Ховаємо в холодильник на 1 годину.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак