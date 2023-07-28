Не лише смажені: три рецепти як смачно приготувати кабачки

В сезон кабачків ми зазвичай готуємо з них оладки або просто смажимо в клярі. Пропонуємо трішки урізноманітити раціон та подати щось нове.

24 канал підготував три смачні та перевірені рецепти з кабачків, які ви точно захочете повторити ще і ще.

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Спагеті з кабачка

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– 2 кабачки;– 1 ложка оливкової олії;– 1 помідор;– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Натріть кабачки на тертці для моркви по-корейськи.

Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1 – 2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.

Посоліть і поперчіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5 – 7 хвилин.

Поради щодо приготування

Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.

Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.

Запіканка з кабачків та помідорів

Час: 40 хвилин

– кабачки;– помідори;– твердий сир;– часник;– майонез;– свіжа зелень;– яйця та борошно для кляру.

Приготування:

Миємо та нарізаємо кабачки кільцями. Паніруємо їх в клярі з борошна та яйця. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності з обох сторін.

Змішуємо кільця або шматочки помідорів, нарізаний кубиками твердий сир, часник та подрібнену зелень разом з майонезом.

Викладаємо шаром кабачки у жаротривку форму, а зверху начинку.

Запікаємо все у розігрітій духовці при 200 градусах 10 хвилин до розтоплення сиру і кабачки також дійдуть до готовності.

Смачного!

Рецепт кабачкового торта шарами

Час: 2 години

Порції: 4

– 1 кілограм кабачка;– 2 курячих яйця;– 4 ложки борошна;– сіль;– чорний мелений перець;– 400 грамів крем-сиру;– 100 грамів йогурту або вершків;– 2 помідори;_ свіжа зелень.

Приготування:

Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.

Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.

Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.

Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.

Ховаємо в холодильник на 1 годину.

Смачного!