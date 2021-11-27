Як смачно приготувати рибу: рецепт з помідорами
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Не знаєте як правильно приготувати рибу? Ми підготували для вас рецепт з тріски та помідорів, який точно сподобається всій родині. До речі, у страві для пікантності є перець чилі, якщо ви не любите гостре – не додавайте його у соус.
Біла риба надзвичайно корисна для людського організму, тому ми радимо вам вживати її кілька разів на тиждень. А цікаві рецепти ми вам гарантуємо!
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Рибу можна подавати до столу з помідоровим соусом без гарніру, а можна приготувати додатково ніжне картопляне пюре чи овочевий салат.
Рецепт з білої риби та помідорів
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3
– 500 грамів тріски;
– 500 грамів помідорів чері;
– імбир;
– перець чилі;
– два зубчики часнику;
– 100 мілілітрів кокосового молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжий базилік.
Приготування:
- Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.
- Додайте на сковорідку помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.
Риба з помідорами / Фото Яни Станішевської
- Влийте кокосове молоко та присмачте спеціями. Можна додатково додати трішки меленої паприки.
- Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.
- Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.
- Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте до столу. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Белая рыба никогда не была -мой конёк. Но если правильно обыграть, чуть специи, то выходит блюдо весьма приличное.
Нам понадобится для обеда на 3-х :
0,5 кг трески
0,5 кг Черри
Имбирь, чуть Чили и два зубчика чеснока
100 мл кокосовых сливок
Соль, перец по вкусу и базилик.
На оливковом масле прижариваем нарезанный слайсами имбирь , Чили и чеснок (минуту), затем добавляем томаты и тушим минут 5-7, пока не начнут лопаться. Добавляем сливки кокосовые, соль, перец и ещё можно любимые специи, просушиваем пару минут. Затем кладём в соус рыбу (нарезанную любыми кусочками), накрываем крышкой и протушиваем 8-9 минут. Часть базилика нарезаем и добавляем в соус. Пару листиков оставляем для украшения.