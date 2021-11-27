Як смачно приготувати рибу: рецепт з помідорами

27 листопада 2021 , 15:27
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Не знаєте як правильно приготувати рибу? Ми підготували для вас рецепт з тріски та помідорів, який точно сподобається всій родині. До речі, у страві для пікантності є перець чилі, якщо ви не любите гостре – не додавайте його у соус.

Біла риба надзвичайно корисна для людського організму, тому ми радимо вам вживати її кілька разів на тиждень. А цікаві рецепти ми вам гарантуємо!

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Рибу можна подавати до столу з помідоровим соусом без гарніру, а можна приготувати додатково ніжне картопляне пюре чи овочевий салат.

Рецепт з білої риби та помідорів

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 3
Інгредієнти:
 – 500 грамів тріски;
 – 500 грамів помідорів чері;
 – імбир;
 – перець чилі;
 – два зубчики часнику;
 – 100 мілілітрів кокосового молока;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – свіжий базилік.

Приготування:

  1. Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками. 
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.
  1. Додайте на сковорідку помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.


Риба з помідорами / Фото Яни Станішевської

  1. Влийте кокосове молоко та присмачте спеціями. Можна додатково додати трішки меленої паприки.
  1. Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.
  1.  Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.
  1. Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини. 
  1. Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Белая рыба никогда не была -мой конёк. Но если правильно обыграть, чуть специи, то выходит блюдо весьма приличное.
Нам понадобится для обеда на 3-х :
0,5 кг трески
0,5 кг Черри
Имбирь, чуть Чили и два зубчика чеснока
100 мл кокосовых сливок
Соль, перец по вкусу и базилик.
На оливковом масле прижариваем нарезанный слайсами имбирь , Чили и чеснок (минуту), затем добавляем томаты и тушим минут 5-7, пока не начнут лопаться. Добавляем сливки кокосовые, соль, перец и ещё можно любимые специи, просушиваем пару минут. Затем кладём в соус рыбу (нарезанную любыми кусочками), накрываем крышкой и протушиваем 8-9 минут. Часть базилика нарезаем и добавляем в соус. Пару листиков оставляем для украшения.

Автор: Богданна Рибак