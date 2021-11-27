Як смачно приготувати рибу: рецепт з помідорами

Не знаєте як правильно приготувати рибу? Ми підготували для вас рецепт з тріски та помідорів, який точно сподобається всій родині. До речі, у страві для пікантності є перець чилі, якщо ви не любите гостре – не додавайте його у соус.

Біла риба надзвичайно корисна для людського організму, тому ми радимо вам вживати її кілька разів на тиждень. А цікаві рецепти ми вам гарантуємо!

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Рибу можна подавати до столу з помідоровим соусом без гарніру, а можна приготувати додатково ніжне картопляне пюре чи овочевий салат.

Рецепт з білої риби та помідорів

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3

– 500 грамів тріски;– 500 грамів помідорів чері;– імбир;– перець чилі;– два зубчики часнику;– 100 мілілітрів кокосового молока;– сіль;– чорний мелений перець;– свіжий базилік.

Приготування:

Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.

Додайте на сковорідку помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.



Риба з помідорами / Фото Яни Станішевської

Влийте кокосове молоко та присмачте спеціями. Можна додатково додати трішки меленої паприки.

Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.

Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.

Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.

Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Белая рыба никогда не была -мой конёк. Но если правильно обыграть, чуть специи, то выходит блюдо весьма приличное.

Нам понадобится для обеда на 3-х :

0,5 кг трески

0,5 кг Черри

Имбирь, чуть Чили и два зубчика чеснока

100 мл кокосовых сливок

Соль, перец по вкусу и базилик.

На оливковом масле прижариваем нарезанный слайсами имбирь , Чили и чеснок (минуту), затем добавляем томаты и тушим минут 5-7, пока не начнут лопаться. Добавляем сливки кокосовые, соль, перец и ещё можно любимые специи, просушиваем пару минут. Затем кладём в соус рыбу (нарезанную любыми кусочками), накрываем крышкой и протушиваем 8-9 минут. Часть базилика нарезаем и добавляем в соус. Пару листиков оставляем для украшения.