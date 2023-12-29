3 ознаки на які, ви ніколи не звертали увагу: який оселедець обрати на Шубу

Вибір смачного оселедця – це половина успіху для апетитних закусок на Новий рік. Є кілька моментів, на які слід звернути увагу.

Перед Новим роком ми готуємо улюблені страви та смаколики. Однією з традиційних риб у цей особливий час є оселедець. Як вибрати хороші оселедці та на що звернути увагу під час покупки?

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Яким має бути колір

Свіжий та якісний оселедець має мати непошкоджену шкіру. Колір – синювато-сталевий без якихось вкраплень. Жовтий відтінок означає, що риба не першої свіжості, а білий наліт свідчить про те, що для засолювання використовувалася неякісна суміш. Зябра повинні бути темно-червоного відтінку, рибу з коричневими зябрами краще відкинути одразу.

Ніжна рибка / Фото unsplash

Як щодо загального вигляду

В оселедця м'ясо має добре тримати форму, бути пружним і без пошкоджень. Якщо натиснути на рибу, то вона повинна повернутися до своєї початкової форми, якщо це не відбувається, то оселедець перезрілий або взагалі не годиться в їжу.

Чи можна обрати оселедець по запаху

Свіжий оселедець має приємний морський запах. Важливо враховувати, що якість свіжого оселедця може також визначатися відсутністю неприємних запахів, таких як рибний запах аміаку чи плісняви. Якщо риба має різкий чи неприємний запах, це ознака того, що вона зіпсована.

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