Насолоджуємося сезоном: чи потрібно чистити ревінь або румбамбар

Настає сезон ревеню і можна знову приготувати улюблені десерти та випічку. Дізнайтеся, чи обов'язково чистити цей соковитий інгредієнт перед початком кулінарних чарів.

Саме у травні – червні ревінь вже можна зірвати на грядці чи купити на базарі. Багатьох цікавить, чи потрібно очищати його від шкірки перед використанням. Як виявилося, відповідь не однозначна.

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Ревінь – овоч чи фрукт

Хоча ревінь насправді є овочем, його часто використовують у десертах та випічці. Це пояснюється його кислуватим, освіжаючим смаком. Найпоширенішим його застосуванням є доповнення до солодкої випічки.

Раніше з нього часто варили компоти, його також можна додавати до м'яса і робити пікантні соуси.

Пиріг з особливим смаком / Фото pexels

Чистити чи ні

Сезон ревеню починається ранньою весною і триває все літо. Однак ревінь, зібраний в цю пору року, відрізняється від літнього. Перш за все це стосується товщини шкіри. Молоді стебла ревеню ніжні, покриті тонкою шкіркою, з часом шкірка стає твердішою. Тому найкраще збирати цей овоч приблизно до середини червня, адже тоді він буде найсмачнішим і не потребуватиме очищення від шкірки.

Звичайно, якщо ревінь росте досить інтенсивно і збирається регулярно, його шкірка навіть в середині літа буде тонкою і м'якою. Як розпізнати старший ревінь із жорсткішою шкіркою? Перш за все розмір і товщина. Якщо стебла великі та ефектні, швидше за все, їх потрібно очистити.

Якщо ви не впевнені, чи потрібно очищати куплений ревінь, проведіть простий тест: зріжте листя і потовщені кінці. Потім лезом ножа піддягніть шкірку овоча з більшої сторони. Якщо він товстий і тягучий, видаліть його, міцно потягнувши. Якщо шкірка легко не знімається – залиште її на овочі.

Як підготувати ревінь до вживання

Стебла потрібно просто очистити від листя і засохлих кінців, а потім промити. Листя ревеню не можна вживати в їжу через дуже високий вміст щавлевої кислоти.

Очищений ревінь слід дрібно нарізати і використовувати для компоту або додавати в коржі. Перед додаванням в пісочне тісто його варто протушкувати, тому що саме тісто досить сухе. Сирий ревінь кидають в дріжджове тісто або ватрушку. Під час запікання воно розм’якне і залишиться соковитим.