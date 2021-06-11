Як стильно засервірувати стіл: правила, які допоможуть зробити свято бездоганним

Як стильно оформити святковий стіл – знають далеко не всі. Тож ми вирішили поділитись простими порадами, як це зробити легко та швидко.

Сервірування столу – це, свого роду, мистецтво. Культура оформлення святкового інтер'єру формувалася століттями. У нашій країні традиційно панує європейська форма сервірування. Про те, яких правил варто дотримувати і яких помилок уникати – читайте у нашому матеріалі.

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Поради щодо сервірування столу

Крок 1: Скатертина



Обирайте однотонну скатертину / Фото Pinterest

Вибору фону для нашого столу варто приділити достатньо уваги. Радимо обирати однотонні мінімалістичні моделі, без яскравих принтів. Зверніть увагу на світлі відтінки: білий та бежевий барви ідеально підійдуть для дружньої сімейної вечері.

Однозначно кажемо "Ні!" клейонці. Якщо ж ви переживаєте, що гості забруднять скатертину, рекомендуємо використовувати тканинні серветки або плетені солом’яні килимки, які можна покласти під тарілку.



Декорувати стіл можна солом’яними килимками / Фото Pinterest

Крок 2: Посуд

Пам'ятаємо, краї скатертини повинні звисати не більше, ніж на 50 сантиметрів, а кути – прикривати ніжки столу.



Святковий сервіз – обов'язковий на столі / Фото Pinterest

Помилково буде покласти на стіл тарілки, з яких ви їсте кожного дня. Тож для гостей радимо приберегти один комплект святкового посуду. Також зазначимо, що всі моделі мають бути в одному стилі та колірній гамі – не варто поєднувати між собою кілька сервізів. Варіант без зайвих малюнків – це завжди виграшна стримана класика.

Крок 3: Серветки

Весь посуд заздалегідь ретельно миємо та протираємо жорсткою серветкою або кухонним рушником. Келихи та чарки не повинні мати розводів та мають бути ідеально прозорими.



Серветки допоможуть розставити акценти / Фото Pinterest

Родзинкою вашого столу стануть серветки – неодмінний атрибут будь-якого застілля. Тут можна експериментувати і з кольорами, і з принтами. Складають серветку так, щоб при необхідності легко було витерти губи або покласти її на коліна. До того ж у полотняні шматочки часто загортають прибори. Пропонуємо вам переглянути різні варіанти оформлення святкового столу серветками.



Як гарно скласти серветку з приборами / Фото Pinterest



Можна додавати рослини на сухоцвіти / Фото Pinterest

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Крок 4: Прибори



Як правильно розставити прибори / Фото Pinterest

Якщо ви вирішили подавати прибори окремо, то варто пам’ятати такі правила.

Ножі та ложки кладемо з правого боку, виделки – з лівого;

Відповідно до етикету: лезо ножа повинно "дивитися" на тарілку, зубчики вилки – вістрям вгору.



Стильне оформлення приборів / Фото Pinterest

Крок 5: Прикраси для святкового столу

Окрасою святкового столу мають стати дрібниці та прикраси.

Доречно буде поставити на стіл кілька свічок, вони додадуть затишку вашій оселі;

Місця для гостей можна красиво позначити букетиком з трав, перев’язаним стрічкою;

На центр столу радимо поставити вазу з живими квітами. Якщо ви плануєте декорувати святковий стіл квітковими композиціями, переконайтесь, що в гостей немає алергії на рослини;

Оформити стіл можна зеленню, для такого мінімалістичного декору ідеально підійде листя евкаліпту.



Гілочка евкаліпту – чудовий елемент декору / Фото Pinterest



Додайте свічки та вази / Фото Pinterest



Для декорування використовуйте колоски та сухоцвіти / Фото Pinterest