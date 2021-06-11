Як стильно засервірувати стіл: правила, які допоможуть зробити свято бездоганним

Як стильно оформити святковий стіл – знають далеко не всі. Тож ми вирішили поділитись простими порадами, як це зробити легко та швидко.
Сервірування столу – це, свого роду, мистецтво. Культура оформлення святкового інтер'єру формувалася століттями. У нашій країні традиційно панує європейська форма сервірування. Про те, яких правил варто дотримувати і яких помилок уникати – читайте у нашому матеріалі.
Цікаво знати Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів
Поради щодо сервірування столу
Крок 1: Скатертина
Обирайте однотонну скатертину / Фото Pinterest
Вибору фону для нашого столу варто приділити достатньо уваги. Радимо обирати однотонні мінімалістичні моделі, без яскравих принтів. Зверніть увагу на світлі відтінки: білий та бежевий барви ідеально підійдуть для дружньої сімейної вечері.
Однозначно кажемо "Ні!" клейонці. Якщо ж ви переживаєте, що гості забруднять скатертину, рекомендуємо використовувати тканинні серветки або плетені солом’яні килимки, які можна покласти під тарілку.
Декорувати стіл можна солом’яними килимками / Фото Pinterest
Крок 2: Посуд
Святковий сервіз – обов'язковий на столі / Фото Pinterest
Помилково буде покласти на стіл тарілки, з яких ви їсте кожного дня. Тож для гостей радимо приберегти один комплект святкового посуду. Також зазначимо, що всі моделі мають бути в одному стилі та колірній гамі – не варто поєднувати між собою кілька сервізів. Варіант без зайвих малюнків – це завжди виграшна стримана класика.Весь посуд заздалегідь ретельно миємо та протираємо жорсткою серветкою або кухонним рушником. Келихи та чарки не повинні мати розводів та мають бути ідеально прозорими.
Крок 3: Серветки
Серветки допоможуть розставити акценти / Фото Pinterest
Родзинкою вашого столу стануть серветки – неодмінний атрибут будь-якого застілля. Тут можна експериментувати і з кольорами, і з принтами. Складають серветку так, щоб при необхідності легко було витерти губи або покласти її на коліна. До того ж у полотняні шматочки часто загортають прибори. Пропонуємо вам переглянути різні варіанти оформлення святкового столу серветками.
Як гарно скласти серветку з приборами / Фото Pinterest
Можна додавати рослини на сухоцвіти / Фото Pinterest
Рекомендуємо День шоколадного морозива: три рецепти смачного десерту для всієї сім'ї
Крок 4: Прибори
Як правильно розставити прибори / Фото Pinterest
Якщо ви вирішили подавати прибори окремо, то варто пам’ятати такі правила.
- Ножі та ложки кладемо з правого боку, виделки – з лівого;
- Відповідно до етикету: лезо ножа повинно "дивитися" на тарілку, зубчики вилки – вістрям вгору.
Стильне оформлення приборів / Фото Pinterest
Крок 5: Прикраси для святкового столу
Окрасою святкового столу мають стати дрібниці та прикраси.
- Доречно буде поставити на стіл кілька свічок, вони додадуть затишку вашій оселі;
- Місця для гостей можна красиво позначити букетиком з трав, перев’язаним стрічкою;
- На центр столу радимо поставити вазу з живими квітами. Якщо ви плануєте декорувати святковий стіл квітковими композиціями, переконайтесь, що в гостей немає алергії на рослини;
- Оформити стіл можна зеленню, для такого мінімалістичного декору ідеально підійде листя евкаліпту.
Гілочка евкаліпту – чудовий елемент декору / Фото Pinterest
Додайте свічки та вази / Фото Pinterest
Для декорування використовуйте колоски та сухоцвіти / Фото Pinterest