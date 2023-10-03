Для чого перед чищенням ставити волоські горіхи у духовку: лайфхак, яким ви будете користуватися

Волоські горіхи — це неймовірно корисно та смачно. Вони захоплюють не лише своїм неповторним смаком, але і вмістом корисних речовин.

Волоські горіхи є також смачним інгредієнтом для тортів чи десертів. Їх можна додавати і до м’яса, пасти та млинців. Проте важливо знати як правильно їх підготувати перед чищенням та приготуванням страв.

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Для чого ставити волоські горіхи у духовку

Горіхи, зірвані з дерева, слід обовязково помістити у духовку. Це важливий крок перед приготуванням і подальшим використанням волоських горіхів на кухні.

Виставте духовку на 60 градусів, увімкніть термоциркуляцію і відкрийте дверцята духовки. Це дозволить видалити вологу з волоських горіхів. Сушка горіхів в духовці – перевірений і ефективний спосіб їх подальшого зберігання.

Як найкраще зберігати

Найкраще для зберігання волоських горіхів обрати сухе і прохолодне місце, таке як підвал або холодильник. Температура повинна бути в межах 4 градусів.

Як правильно сушити горіхи / Фото unsplash

Зберігати їх можна в картонній коробці або тканинному пакеті. Важливо, щоб вони могли дихати.

Що можна приготувати з горіхів

З волоських горіхів можна приготувати велику кількість страв: солодощі (наприклад, волоські горіхи в меду чи карамелі), салати, пасти, а також використовувати їх як прикрасу для десертів та головних страв.

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