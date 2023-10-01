Термін "бісквіт" походить від французького слова "biscuit", що означає "двічі спечений". Особливість бісквіта полягає в його легкості та повітряності. Він виготовляється із невеликої кількості інгредієнтів, таких як яйця, цукор, борошно та різноманітні розпушувачі. Втім, інколи навіть досвідчені господині роблять помилки, які негативно впливають на його смак та вигляд.

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Недостатнє збивання яєць і цукру

Основа бісквіту – це яйця і цукор. Правильно збите тісто забезпечить бісквіту легкість і ніжність. Якщо їх не збивати достатньо довго – це може призвести до того, що тісто не підніметься належним чином під час випікання.

Неправильно додані інгредієнти

Сухі інгредієнти додають в самому кінці. Найкраще у 2 – 3 прийоми, обережно перемішуючи віночком або лопаткою. Це слід робити надзвичайно обережно, щоб маса не впала. Занадто тривале перемішування призведе до того, що бісквіт недостатньо підніметься і матиме погану консистенцію.

Такий смаколик / Фото unsplash

Неправильна температура інгредієнтів

Всі інгредієнти (яйця, молоко та інші) повинні бути при кімнатній температурі перед змішуванням.

Відкривання духовки під час випікання

Відчиняти дверцята духовки під час випікання категорично заборонено! Це може призвести до того, що він обвалиться. Різкі зміни температури та повітряного потоку можуть зруйнувати структуру тіста.

Охолодження бісквіта

Спечений бісквіт слід виймати з форми тільки після повного охолодження. Якщо відрізати його від стінок форми до того, як він встигне охолонути, краї стиснуться та згорнуться.

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