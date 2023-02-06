Сирими чи вареними: як краще заморозити голубці

Голубці – це особлива страва для кожного українця. Готувати їх часто нагода не випадає, тому запас голубців у морозилці – це завжди гарна ідея.

Голубці – одна з тих страв, які не хочеться готувати у малій кількості. Адже час, витрачений на приготування страви, є головним (і єдиним) її недоліком.

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Втім, є рішення, яке дозволяє смакувати голубці кожного разу, як з'являється таке бажання. Допомогти у цьому нам може морозилка, але зберігати голубці потрібно правильно, інакше страва втратить усю свою апетитність.

Сирі чи варені

Найкращий спосіб зберігання голубців – зварити їх, зачекати, коли охолонуть, а тоді загорнути в алюмінієву фольгу та помістити у морозильну камеру. У майбутньому їх доведеться лише розморозити та розігріти в окропі або мікрохвильовій печі.

Чи можна заморозити соус для голубців

Відповідь однозначна: так. Це можна зробити двома способами. Простіший – заморозити соус в окремій ємності та просто розігріти перед споживанням разом із голубцями.

Також можна полити голубці соусом перед заморожуванням, тоді поєднання смаків буде більш насиченим. Яким способом скористатися – обирати вам.

Особлива страва / Фото vecteezy

Як розморозити голубці

Перший спосіб – використання мікрохвильової печі. Просто покладіть голубці в миску, наполовину наповнену водою, і нагрівайте до повного розм'якшення.

Можна також скористатися духовкою, у такому разі не потрібно навіть виймати голубці з фольги. Ставимо на кілька хвилин у розігріту духовку – і готово.

Якщо ви заморожували голубці без соусу, то гарною ідеєю буде приготувати їх на пару. У такий спосіб капуста залишиться водночас пружною та м'якою.