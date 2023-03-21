У морозилці та в холодильнику: як правильно зберігати сиру рибу

Смачна риба є важливою частиною меню багатьох гурманів. Звичайно, кожен хоче зберегти їх якомога свіжішими. На жаль, невідповідні умови зберігання можуть вплинути на рибу, яку ми купуємо.

Під час посту риба є частим гостем на українському столі. Іноді через неправильне зберігання вона може швидко втратити свіжість. На щастя, уникнути цього дуже легко.

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Як зберігати рибу у холодильнику

Промийте продукт й ретельно висушіть його паперовими рушниками, а потім помістіть в один шар у пакет із застібкою. Видавіть усе повітря, покладіть мішок на тарілку або піднос, вистелений льодом.

Скільки можна зберігати сиру рибу у холодильнику

Сиру рибу та молюсків слід зберігати в холодильнику лише 1 або 2 дні перед приготуванням або заморожуванням.

Важливі правила, які врятують ваші продукти / Фото unsplash

Як найкраще заморозити рибу

Загорніть рибу у вологостійкий папір або помістіть у пакети для заморозки, закрийте та заморозьте. Інший спосіб – у воді. Помістіть рибу в неглибокий металевий контейнер, залийте водою і заморозьте.

Чи потрібно мити рибу перед заморожуванням

Завжди мийте все, що збираєтеся заморозити, холодною проточною водою та висушуйте паперовими рушниками. Ідея полягає в тому, щоб змити слиз і бактерії, які можуть створювати неприємні присмаки.