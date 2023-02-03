Не потрібно жодних секретів: як правильно зварити квасолю

У багатьох з нас в морозильнику є пакет замороженої квасолі. Готувати її дуже просто, але інколи помилку можна зробити на рівному місці.

Квасоля – дуже смачний продукт, але ми рідко вносимо його у свій раціон через важкість для травної системи. Втім, якщо приготувати бобові правильно, то проблеми з животом вас не турбуватимуть, а смаком квасолі у поєднанні з м'ясом та іншими додатками можна буде насолоджуватися хоч щодня.

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Як правильно готувати квасолю

Бобові мають низьку калорійність та дають відчуття ситості, тому якщо навчитися їх гарно готувати, вони стануть частим гостем на вашому столі, тим паче, що інколи достатньо додати трішки трав та спецій – і страва вже готова.

Продукт, який дарує багато опцій / Фото Cookery

Перше, що потрібно зробити – ретельно промити квасолю під проточною водою. Потім кип'ятимо воду, додаємо цукор, сіль, лавровий лист та духмяний перець.

Квасолю потрібно класти у кип'яток та варити приблизно 10 – 15 хвилин. Якщо квасоля "старша", то часу може знадобитися трішки більше. Готова квасоля повинна бути м'якою, але не розвалюватися.

Потім потрібно лише промити квасолю у холодній воді – і все, вона готова до подальшого використання. Без особливих зусиль та хитромудрих маніпуляцій ми отримали смачну основу для безлічі страв.