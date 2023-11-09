Тільки не на воді: як правильно варити рис

Рис – один з найпопулярніших гарнірів на наших столах. Втім, далеко не всі знають, що варять його неправильно.

Рис цілком заслужено вважають одним із найпопулярніших продуктів у світі. Це універсальний гарнір, який буде доречний практично для будь-яких випадків.

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Зазвичай рис варять на воді, але є ще один особливий спосіб, який подарує страві неповторний смак та аромат. Якщо ви полюбляєте експерименти, то варто спробувати використати бульйон.

Перше, що ви отримаєте, це унікальні смакові відтінки. Просто замінивши воду на бульйон, ви отримаєте значно більше, аніж просто сухий гарнір, над яким ще доведеться попрацювати.

Окрім того, бульйон додасть страві поживності, адже завдяки варінню з м'яса та овочів він отримує багато білків, вітамінів та мінералів.

Як варити рис на бульйоні

Насправді тут немає нічого складного. Спочатку промиваємо рис під проточною водою, аби крупа була чистою.

Далі насипаємо її у каструлю та заливаємо бульйоном. Пропорції – 1 до 2. Накриваємо кришкою та починаємо варити. Як тільки бульйон закипить – збавляємо вогонь до мінімуму.

Коли рис вже буде готовий, не поспішайте одразу накладати його у тарілки, а дайте побути ще 10 хвилин у каструлі. Найкраще варити рис на домашньому бульйоні, адже так ви отримаєте гарантію, що ваша страва – найвищої якості.