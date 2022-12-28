Варимо заморожені вареники: який момент є ключовим

Доволі часто ми ліпимо вареники або купуємо готові із запасом, щоб потім покласти їх у морозильну камеру. Аби вони смакували, так само як свіжі, потрібно знати один секрет.

Правильне приготування заморожених вареників – не такий простий процес, яким видається на перший погляд. Існують помилки, які здатні зіпсувати страву до невпізнання, тому їх варто знати та, відповідно, уникати.

Не пропустіть Новорічний стіл 2023: рецепти м'ясних страв і закусок

Як готувати заморожені вареники

Насамперед важливо, щоб вареники були правильно заморожені. Вони мають бути повністю охолоджені перед тим, як відправитися у морозилку, інакше вони злипнуться, а в тісті з'являться тріщини, через які в процесі варіння почне вилазити начинка.

Страва, яку обожнюють усі / Фото Shuba

Коли ми готуємо заморожені вареники, спершу потрібно закип'ятити воду, посолити та заправити її ложкою олії. Завдяки цій простій хитрості вареники будуть варитися рівномірно.

Вогонь під каструлею також повинен бути маленьким. Якщо вогонь буде сильним, то вареники будуть злипатися ще до готовності, а начинка може залишитися холодною.

Дехто перед приготуванням вирішує розморозити вареники. Це помилка, яку варто уникати: тісто потріскається, а вареники злипнуться.

Час варіння потрібно рахувати з того моменту, коли вареники опиняться на поверхні. Після цього процес повинен тривати ще близько 5 хвилин. Виймати вареники потрібно по одному, щоб тісто залишилося цілим. Якщо ви заморозили вже готові вареники, то достатньо помістити їх в окріп на 2 – 3 хвилини.