Не дайте себе обманути: як відрізнити якісну олію від підробки

Соняшникова олія – один із найпопулярніших видів олій. Її використовуються для приготування страв у всіх кухнях світу. Вона отримується шляхом видалення олії з обсмаженого насіння соняшнику.

Однією з найважливіших переваг соняшникової олії є її висока термічна стійкість, що робить її ідеальним вибором для смаження та запікання. Олія не тільки витримує високу температуру, але й зберігає природний смак і аромат продуктів.

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Що має бути на етикетці та де вона має зберігатися

Для того, щоб обрати смачну та безпечну олію, перш за все уважно вивчіть етикетку та місце зберігання товару. Якщо до кінця терміну придатності залишається обмаль часу, не варто купувати таку продукцію. Під час смаження ця олія може давати гіркий присмак. Обирайте пляшку, яка зберігається якнайдалі від прямих сонячних променів. Під дією яскравого світла продукт швидше псується.

Незамінний інгредієнт / Фото unsplash

Як щодо вигляду та смаку

Також важливо перевірити колір і запах олії, перш ніж її купувати. Натуральна соняшникова олія має бути світло-жовтого кольору та прозорою. Вона не повинно бути ні мутною, ні надто густою. Має мати легку консистенцію і нейтральний запах.

Як відрізнити рафіновану олію від нерафінованої

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Нерафінована соняшникова олія має приємний запах і смак, але вона не може довго зберігатися, швидко каламутніє і стає гіркою. Нерафіновану соняшникову олію очищають механічним шляхом без додаткової обробки. Вона має насичене темно-жовте забарвлення, яскраво виражений смак і запах насіння.