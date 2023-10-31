Пергамент прилип до випічки: як можна швидко та легко врятувати ситуацію

Інколи трапляється, що тісто пристає до пергаментного паперу. Не варто одразу розчаровуватися – ви можете легко врятувати естетичний вигляд страви!

Коли ви готуєте випічку, суть пергаментного паперу якраз у тому, щоб запобігти прилипанню тіста до поверхні. Втім, навіть у досвідчених господинь інколи трапляється, що тісто пристає до самого паперу.

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Чого точно не можна робити – панікувати та кидатися рятувати ситуацію підручними засобами. Наприклад, відривати пергамент або відрізати його ножем. Це точно пошкодить естетичність пирога, а лише погляд на страву повинен викликати апетит!

Не можна одразу відривати папір від випічки / Фото Pexels

Краще звернутися до перевіреного способу, який не потребує багатьох зусиль та хитромудрих девайсів. Усе, що потрібно – це лише трішки води та два кухонних рушники.

Спочатку обережно вийміть пиріг разом із пергаментним папером. Змочіть один рушник та поставте на нього випічку. Накрийте пиріг сухим рушником, щоб посилити ефект "бані".

Через 15 – 20 хвилин спробуйте акуратно вийняти пиріг з пергаментного паперу або відділити від нього випічку. Ось і все – естетичність вашої страви врятована!