Більше не купуватимете підробки: як відрізнити вино натуральне від порошкового

Вино – улюблений напій мільйонів людей, які цінують вишуканий смак, аромат та легкість. Його часто подають до святкового столу чи буденної вечері. Як не втрапити в пастку та не придбати підроблений напій – розповідаємо у матеріалі.

Історія вина така ж давня, як і світ. Вперше досягли значних успіхів у виноробстві єгиптяни, які передали свій досвід грекам, а ті своєю чергою – римлянам, що і поширили його далі по світу.

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З розвитком сучасних технологій стали виникати порошкові аналоги, які не можуть передати ту природну вишуканість напою. Як відрізнити вино по натуральності від підробки, аби не зіпсувати свято та загальне враження від напою – розповідаємо далі.

Як відрізнити вино натуральне від порошкового

Натуральне вино містить безліч корисних речовин і мікроелементів, має таку ж кислотність, як у шлункового соку, сприяє поліпшенню травлення. Ефірні олії знижують тиск і сприятливо впливають на нервову систему, а дубильні речовини нормалізують діяльність шлунка.

Порошкове вино складається зі звичайної води, етилового спирту, лимонної кислоти, дріжджів і різноманітних барвників.

Перша ознака такої підробки – низька ціна продукту. Щоб убезпечити себе від покупки фальсифікату, купуйте вино в спеціалізованих або фірмових магазинах.

Якісні маркові вина мають темну тару для захисту від сонячних променів.

На етикетці зобов'язана міститися вся інформація про продукт. А саме, країна-виробник, завод, склад вина, вміст спирту, цукру та інших інгредієнтів, а також напис "натуральне вино". Рядок "спеціальний продукт" означає, що вино зроблено з концентрату.

Занадто яскравий колір і сильний аромат, яких можна досягти тільки за допомогою штучних барвників та ароматизаторів також є свідченнями підробки.

У справжнього вина осад не може повністю бути відсутнім. У натурального продукту він швидко осяде, а в порошковому продукті він довго буде осідати.