Вас більше не обдурять: як відрізнити натуральний мед від підробки

Вибрати натуральний мед буває важко. Однак є деякі правила, знаючи які вам все вдасться.

На відміну від натурального, велику частину підробленого меду виробляють шляхом змішування невеликої кількості справжнього з солодкими сиропами, отриманими з цукрової тростини, кукурудзи або рису.

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Окрім того, у підробці меду або сильно обробленому меді немає пилку. Він видаляється для запобігання кристалізації та для того, щоб приховати будь-які сліди виробництва.

Для густоти у підробний мед додають борошно, крохмаль, крейду, пісок і навіть тирсу. Про те, як перевірити мед, розповідаємо далі.

Не довіряйте лише етикетці

Закони та правила щодо маркування дуже розпливчасті. Не думайте, що мед на 100% натуральний лише тому, що на етикетці написали "сирий", "чистий" або "натуральний".

Віддавайте перевагу непастеризованому меду. Мед, який нагрівають чи кип'ятять, втрачає користь. Щоб її максимізувати, купуйте мед у натуральній формі. Радимо шукати на етикетці слово "непастеризований".

Звертайте увагу на країну виробника меду

Переконайтеся, що мед на 100% виготовлений у вашій країні, адже тоді буде більше шансів, що це натуральний продукт.

Пам'ятайте, що справжній мед природним чином кристалізується за кімнатної температури приблизно через 4 – 6 тижнів. Якщо ви знайдете затверділий мед на полиці магазину, – це хороша ознака, адже зацукрований мед – найсправжнісінький.



Справжній мед кристалізується за 6 тижнів / Фото Unsplash

Ознаки натурального меду

медовий аромат (виняток мед з іван-чаю);

викликає легке печіння у горлі;

не шарується;

з ніжною текстурою (при розтиранні між пальцями всмоктується);

у міру густий (тягнеться струмком, утворює гірку на поверхні);

без піни;

з природними домішками (пилком, пергою, мікрочастинками воску, прополісом).

Ознаки підробленого меду