Не купуйте так в магазині: як відрізнити натуральну ікру від підробки

Ікра – дорогий продукт, який не кожен може дозволити собі придбати щомісяця. Переважно ми купуємо її на свята чи інші важливі дати. Як обрати натуральний продукт, а не фальсифікат – розповідаємо далі у матеріалі.

Ікра є дорогим продуктом, тому його часто підробляють недобросовісні виробники. Як не потрапити у пастку та не викинути гроші на вітер – розповідаємо далі.

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Як відрізнити натуральну ікру від фальсифікату

Червона чи чорна ікра, а знаки якості у них однакові. Перш за все, зверніть увагу при виборі продукту в магазині на виробника та певні стандарти, які регулюють її виробництво.

ГОСТ 18173-72 – Ікра лососева зерниста баночна, ГОСТ 7442:2002 – Ікра зерниста осетрових риб і ГОСТ 6052-79 – Ікра зерниста осетрових риб пастеризована. Ікра, виготовлена за ГОСТом, свідчить про те, що вона зі свіжої риби. Якщо є маркування ТУ, то це говорить про те, що ікра нижчої якості і що вона може бути вироблена із замороженої сировини.

Чорна ікра / Фото imperia caviar

Коли ікра вже у вас в руках, фальсифікат від натурально можна відрізнити за такими показниками:

Оболонка натуральної ікринки має тріскати в роті і її вміст має витікати, а підробка прилипає до зубів і жується як желейні цукерки.

В натуральній ікринці проглядається зародок, фальсифікат такого не має.

Ще одним показником справжньої ікри є її запах. Справжня ікра повинна мати дуже тонкий, ледь чутний аромат риби. Різкий запах риби означає, що ікру ароматизували тузлуком – сольовим розчином з оселедця.

Купуйте тільки натуральний продукт та насолоджуйтеся смаком ікри з хлібом та маслом, подавайте з млинцями чи просто їжте ложкою.