Коли смак борщу не такий, як потрібно: як можна легко його врегулювати

Варити борщ не надто складно, але до цієї страви у кожного з нас особливі вимоги. Це одна з найбільш улюблених страв українців, тож немає нічого дивного, що його смак повинен відповідати цьому статусу.

Навряд чи комусь потрібно розповідати про те, наскільки унікальним є смак борщу та чому цю страву люблять в усьому світі. Варити його рано чи пізно вчиться кожен українець, і в кожного він з часом перетворюється на справжній витвір мистецтва.

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Втім, у кожного інколи трапляється, що вже наприкінці приготування під час проби ми відчуваємо, що смакові акценти надто змістилися у певний бік. На цей випадок існують поради, які допоможуть швидко виправити ситуацію.

Як легко виправити смак борщу

Ідеальний смак борщу – це гарний баланс між солоним, кислим, солодким та гострим. Якщо яскраво відчувається лише один із цих відтінків, то необхідно трішки скоректувати смак страви.

Смак повинен бути ідеальним / Фото Cookery

Якщо ваш борщ вийшов кислішим, аніж ви очікували, варто додати до нього цукор, але дуже маленькими порціями, аби не сильно переважити ці смакові терези. Також за потреби можна додати трішечки води та буряка.

Коли ж ситуація зворотна, то кислинки борщу додадуть оцет або лимонний сік. Також з цим завданням чудово впорається розсіл від квашеної капусти або огірків. Обов'язково пам'ятайте, що на другий день смаки компонентів стають ще більш вираженими, тож якщо ви не плануєте з'їсти одразу всю страву, то на це потрібно зважати.

Аби аромат страви закликав усіх до столу, не треба забувати про лавровий лист, духмяний перець або майоран. Спеції також допоможуть врівноважити усі смаки, тож не бійтеся додавати ці компоненти.