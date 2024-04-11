Не проґавте момент: як закрити найсмачніший березовий сік

Весна – пора збору натурального березового соку. У цей час організм особливо потребує вітамінів, тому його дуже корисно пити.

Березовий сік прочистить нирки, покращить обмін речовин та травлення. Окрім того, це чудовий засіб для підвищення тонусу шкіри.

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Головне – пити березовий сік в міру. Медики кажуть, що три склянки на день для дорослого – цілком достатньо, якщо немає проблем із нирками.

Процес збору триває в середньому 3 тижні. І свіжим березовий сік довго не зберігається. Тож щоб якомога довше ним смакувати, зберігаючи при цьому й корисні властивості, сік консервують. У темному прохолодному місці він може стояти аж до наступного року.

Перед консервацією сік треба процідити через дрібне сито або марлю, згорнуту вдвічі. Це очистить його від листя та лісових комашок, які можуть потрапити туди під час збору. Банки необхідно добре промити та просушити у духовці, щоб вони були теплі, коли туди заливатимуть гарячий сік.

Березовий сік з апельсином

Порцій : 6

: 6 Час: 30 хвилин

– 3 літри березового соку;– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);– 1 чайна ложка лимонної кислоти;– 2 кільця апельсина.

Приготування:

Сік вилийте в каструлю та доведіть його до кипіння. Додайте цукор та лимонну кислоту. На дно банки покладіть апельсини та залийте гарячим соком. Закрутіть металевою кришкою.