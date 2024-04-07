Вони успішно вирощують черемшу на власних грядках, як руколу чи будь-яку іншу зелень. Тому її можна купувати, а отже і їсти без докорів сумління.
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Варто зауважити, що ви можете взяти для цього рецепту будь-яку зелень – від кропу до шпинату. Також радимо поекспериментувати із сирами – так буде ще смачніше.
Палянички з черемшею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Додайте сіль та розпушувач у кефір. Одразу засипте борошно і вимішайте тісто кілька хвилин руками, поки воно не стане однорідним. Підсипте борошном, накрийте рушником чи плівкою і дайте відпочити.
- Тим часом промиту петрушку та черемшу подрібніть у блендері разом з кисломолочним сиром, горіхами і олією. У подрібнену начинку додайте тертий твердий сир, сіль і перець.
- Тісто поділіть на 8 частин, Кожну розкачайте, покладіть всередину начинку і защепіть краї. Покладіть защипом донизу і розкачайте ще раз тоненько – орієнтовно 5 міліметрів.
- Готуйте палянички на пательні на середньому вогні. Підсмажте з однієї сторони, а потім – з іншої. Повторіть так ще раз – палянички мають надуватися.
- Викладіть готові палянички на тарілку та змастіть їх маслом.