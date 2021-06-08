Як правильно заморожувати та розморожувати десерти вдома: поради кондитера

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася із читачами порадами, щодо розморожування та замороження десертів вдома. Ми впевнені, що корисні поради від кондитерки допоможуть вам зберігати смачну випічку правильно.

Отож, розберімося, які десерти не можна заморожувати, а котрі навіть потрібно.

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Ви, мабуть, не раз задумувалися над замороженням готових десертів та випічки, адже не завжди є час на їхнє приготування перед важливими святами.

Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що бісквіти можна заморожувати, а мусові торти навіть потрібно.

Що можна заморожувати

Бісквіти;





Бісквітна випічка / Фото Зум



Бісквітна випічка / Фото Зум Мусові торти;

Десерти з пісочного тіста;

Випічку з листкового тіста;

Заварне тісто;

Макарон;





Макарон – французький десерт / Фото Сhel sweets



Макарон – французький десерт / Фото Сhel sweets Дріжджову випічку.

Як заморозити випічку та десерти

Заморожуйте тільки повністю охолоджений десерт. Перед заморожуванням щільно обгорніть випічку харчовою плівкою в декілька шарів, щоб не було доступу до повітря.





Бісквіт в харчовій плівці / Фото Вікі

Макарон потрібно заморожувати у харчових контейнерах зі щільно закритою кришкою. Зберігати десерти в морозилці можна не більше 1 – 3 місяців. Все залежить від складників десерту.

Як правильно розморожувати десерти та випічку