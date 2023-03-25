Це полегшить життя кожній господині: як ще можна використовувати форми для кексів

Форма для кексів — це універсальний кухонний інструмент, який можна використовувати не тільки для випічки мафінів чи кексів. Який ще спосіб застосування їм можна вигадати – читайте у матеріалі.

Кухонні девайси – це корисні інструменти, які можуть значно полегшити життя. Ось ще кілька способів використання форми для мафінів.

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Заморозьте залишки бульйону або соусу

Налийте залишки бульйону або соусу в форми для кексів і заморозьте до твердого стану. Витягніть їх і зберігайте у морозильній камері.

Порційні закуски

Використовуйте формочки, щоб розподіляти закуски, такі як мікс або фрукти, щоб легко їсти в дорозі.

Заморозьте трави в олії

Наповніть кожну чашку для мафінів подрібненими травами та розтопленим вершковим або оливковою олією. Заморозьте до твердого стану, потім перемістіть у пакет для заморозки, який можна закривати.

Корисний кухонний девайс / Фото unsplash

Приготуйте мініпироги

Вистеліть кожну форму пісочним тістом, наповніть фруктами або заварним кремом і випікайте до готовності.

Запікайте яйця

Розбийте по яйцю в кожну чашку для кексів, приправте сіллю та перцем і випікайте до готовності. За бажанням додайте начинку, наприклад сир або овочі.

Заморозьте домашнє дитяче харчування

Розлийте домашнє дитяче харчування у формочки для кексів і заморозьте до твердого стану. Витягніть їх і зберігайте в пакеті у морозильній камері.