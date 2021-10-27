Для того, щоб зимою ласувати квашеною капустою, слід зараз подбати про приготування цієї пікантної страви. В порівнянні з маринованими овочами закваска дозволяє зберегти масу корисних речовин.
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Навчитися квасити капусту нескладно. Важливо лише ретельно дотримуватись рецептури, щоб не пересолити продукт.
Квашена капуста також наділена лікувальними властивостями. До прикладу, цей продукт є особливо корисним для мікрофлори кишківника.
Швидкий рецепт квашеної капусти
Час: 3 дні
Порцій: 2
Зимова смакота / Фото today
Інгредієнти:
- 1 качан білокачанної капусти;
- 1 морква;
- 1 літр води;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте на спеціальній тертці. Якщо такої немає у наявності її можна нарізати ножем тонкою соломкою.
- Моркву слід натерти на грубій терці, з’єднайте її з капустою у великій мисці.
- Руками ретельно змішайте подрібнені овочі, злегка їх приминаючи, але не сильно.
- Покладіть овочі в скляні банки. Щільно притисніть шари капусти, щоб між ними не залишалися простору. Заповніть банки до самого верху.
- Закип'ятіть воду та додайте до неї сіль і цукор. Гарячим розсолом залийте капусту в банках.
- Наливати рідину слід повільно, щоб вона потрапила на саме дно банки. Накрийте нещільно банки кришками, поставте на тарілку, оскільки розсіл при бродінні буде витікати.
- Для наступного етапу вам знадобиться загострена паличка, нею слід протикати капусту до самого дна банки для видалення газу.
- Через три дні квашена капуста буде готова, її можна подавати до столу.