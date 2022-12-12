Тісто буде пишним як ніколи: який секретний інгредієнт це гарантує

Запашна випічка – це справжнє свято, яке можна влаштувати собі у будь-який день. Головне в ідеальній страві – пишне тісто, і зробити його дуже й дуже легко.

Кожна господиня знає, що основою неперевершеної випічки є пишне тісто. Воно має бути легким та повітряним, й тоді встояти перед стравою не зможе ніхто.

Читайте також Якщо борщ втрачає колір: у чому причина та що потрібно робити

Вдало впоратися з дріжджами – не єдиний секрет, який гарантує найкращий результат. Для певності можна скористатися дуже простим та дешевим інгредієнтом, який точно зробить різницю.

Який інгредієнт зробить тісто дуже пишним

Зазвичай при замішуванні тіста ми використовуємо молоко та воду. Втім, варто додати лише одну рідину, і ваше тісто буде просто чарівним.

Лише один секрет – і ваше тісто буде дуже пишним / Фото Cookery

Як знають всі господині, тісто стає повітряним завдяки вуглекислому газу. Аби його було більш ніж вдосталь, потрібно лише замінити частину рідини, вказану у рецепті, на газовану мінеральну воду.

Бульбашки мінеральної води здатні робити з тістом справжні дива, ви це відчуєте вже на етапі замішування. Дехто навіть використовує лише мінеральну воду, але тут вже кожен підбирає пропорції відповідно до своїх уподобань.

Кулінари стверджують, що цей простий прийом працює абсолютно для всього тіста, що б ви не готували та не пекли. Пироги, пиріжки, тістечка та навіть вареники – усе буде дуже ніжним та повітряним.