Якщо вам хоча б раз траплявся кислий плід: як вибрати солодку мандаринку

Мандарини – це чудовий і освіжаючий фрукт, який всі люблять куштувати у зимовий період. Як обрати солодку мандарину, щоб отримати найбільше задоволення від її соковитого смаку?

Купуючи мандарини, ви завжди ризикуєте обрати кислий та несмачний плід. Є кілька способів, які допоможуть розпізнати солодкі та соковиті фрукти.

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Яскравий вигляд

Солодкі мандарини зазвичай мають гладку, яскраво-помаранчеву шкірку. Вибирайте лише мандарини насиченого оранжевого кольору. Бліді, жовті або навіть зеленуваті навряд чи будуть смачними. Шкірка не повинна бути занадто товстою. М'яка шкірка, яка трохи виступає над плодом, є ознакою соковитості та солодкого смаку.

Такі смачні фрукти / Фото unsplash

Запах

Шкірка та листя мандаринів містять лімоне – ефірну олію, яка надає їм характерний аромат. Солодкі мандарини часто мають сильний і приємний аромат. Підніміть фрукт до свого обличчя і понюхайте. Якщо ви відчуваєте виражений аромат цитрусових – це може бути ознакою солодкості мандарини.

Розмір, вага та форма

Обирайте мандарини середнього розміру, оскільки вони часто мають оптимальний баланс солодкості та соковитості. Також важливо враховувати вагу – важкі мандарини можуть бути більш соковитими.

Чим округліша форма, тим більше шансів, що вони будуть смачними. Хороші мандарини м'які, але пружні. І пам'ятайте, що будь-які пошкодження, вмятини чи плями можуть зробити фрукт неїстівним.

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