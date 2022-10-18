Переходимо на новий рівень: як власноруч зробити спеції для яблучного пирога

Яблучний пиріг є однією з найбільш помітних кулінарних окрас осені. Зробити його вміє кожен, але додати йому особливості – це вже справжнє мистецтво, яке варто опанувати.

Кожна господиня хоче, щоб її страви були особливими, а рецепт був із секретом, відомим лише їй. Зараз пора яблучних пирогів, тож чому б не додати своєї особливості цьому популярному десерту?

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Які спеції можна додати до яблучного пирога

Оскільки не існує жодного "еталонного" рецепту яблучного пирога, то аналогічної ситуації варто очікувати й у переліку спецій, які можна додати до страви. Безліч кулінарів шляхом експериментів відкрили найбільш вдалі варіанти, які кожен може спробувати на власний смак та розсуд.

Осінній настрій / Фото Pixabay

Єдині додатки, на яких сходяться думки десятків шеф-кухарів, це кориця та мускатний горіх. Вони точно стануть окрасою пирога та додадуть йому нових барв. Неабиякою популярністю також користуються кардамон, імбир, гвоздика та бадьян. Також можна приготувати готову суміш, яку можна тестувати й на іншій випічці.

Готуємо суміш пряностей для яблучного пирога

Спочатку потрібно зробити базову суміш. Для цього поєднуємо 4 столові ложки кориці з 2 чайними ложками мускатного горіха.

Вдосконалюємо рецепт на свій смак / Фото Pixabay

Після цього можна вдосконалити суміш за власним вподобанням, додаючи на вибір такі інгредієнти:

чайна ложка меленого духмяного перцю;

чайна ложка кардамону;

чайна ложка імбиру;

половина чайної ложки гвоздики;

дрібка сушеної цедри лимона.

Нехай смакує!