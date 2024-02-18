Це буде жахлива помилка: не використовуйте цю олію для смаження

На ринку представлено багато видів олії. Проте не кожен підходить для смаження. Деякі можна використовувати тільки у салаті чи соусах.

Смажені котлети чи відбивні – всі ці страви та багато інших готуються на розпеченій олій. Проте та олія, яка буде ідеальною для заправки салату, може бути абсолютно непридатною для використання на пательні.

Цікаво Яке м'ясо обрати для соковитого стейка: приготуйте ідеальну вечерю

Які олії не підходять для смаження

Харчова олія – це один з ключових інгредієнтів у багатьох кулінарних рецептах, зокрема у процесі смаження. Однак не всі види олій підходять для цієї процедури.

Кокосова олія

Вибираючи жир, з яким ми хочемо приготувати вечерю на сковороді, слід відразу відкинути ідею використання нерафінованої кокосової олії. Вона має низьку точку димлення та велику кількість насичених жирних кислот.

Кокосова олія як інгредієнт салату додасть йому цікавий, освіжаючий смак і аромат. На сковороді такий ефект не відбудеться, а ваше м’ясо буде пахнути кокосом.

Все, що потрібно знати про олію для смаження / Фото pixabay

Олія з фритюру

Така олія не надто безпечна для споживання. Окрім того, аромат та смак, який вже використовувався для смаження інших продуктів, може переноситися на нову страву та змінювати її смакові характеристики.

Яка олія підходить для смаження

Основними критеріями для вибору олії для смаження є її стійкість до високої температури, нейтральний смак і аромат. Ось декілька типів олій, які найчастіше використовуються для смаження:

Рафінована соняшникова олія – вона має високий коефіцієнт димоутворення і температури окислення, що робить її ідеальним варіантом для смаження при високій температурі.

Рафінована кукурудзяна олія – ця олія також має високу температуру, їй не властивий смаку або аромату, що робить її добрим варіантом для смаження.

Рафінована соєва олія – вона також має стійкість до високих температур, тому вона також часто використовується для смаження.

Не всі про це знають: як правильно заморозити