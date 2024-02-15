Стейк – ідеальний варіант вечері для всіх, хто любить соковите м'ясо. Подавати можна з салатом або картопляним пюре.

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Найкращим м'ясом для стейка заведено вважати яловичину. Якщо є можливість придбати лопатку – ви точно не прогадаєте.

Рецепт стейка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури.
  2. На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник.
  3. Викладіть м'ясо.
  4. Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
  5. Під час запікання поливайте м’ясо вершковим маслом.
  6. Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем.
  7. Дайте відпочити 10 хвилин.
  8. Тільки після закінчення цього часу наріжте.