Куряче філе найчастіше потрапляє на наші тарілки, як правило, шматочками: панірованими, печеними або смаженими. Проте, не знаючи всіх тонкощів, можна допуститися чимало кількості помилок і зіпсувати страву.

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Курячу грудку потрібно смажити по три – чотири хвилини з кожного боку. Звичайно, м'ясо через такий час може бути ще трішки сирим, тому відразу після термічної обробки таким способом добре накрити каструлю кришкою і залишити в такому вигляді приблизно на 10 хвилин.

Апетитна страва / Фото unsplash

Якщо ви хочете насолодитися вишуканим смаком курячого філе, то варто попередньо замаринувати його. Можна використати класику, тобто сіль і перець, або орегано, чебрець чи прованські трави. Також можна додати трохи східних додатків, наприклад, копчену паприку, каррі або імбир. Оливкову олію можна замінити йогуртом, пахтою або молоком, що зробить куряче філе не тільки соковитим, але й ніжним.

Якщо ви вирішили замаринувати курку в холодильнику, то перед смаженням потрібно вийняти її трохи раніше, щоб вона досягла кімнатної температури. Це зробить грудку рівномірно прожареною.

Що робити, щоб варена курка не була м’якою?

Курка, приготована у воді, часто є делікатесом, якого уникають через страх перед його тьмяним смаком. Такої ситуації можна уникнути , замаринувавши птицю на ніч у спеціях або відваривши її в бульйоні. У киплячу воду також варто додати ароматні овочі, наприклад, цибулю-порей, часник або паприку.

Смачно та дієтично / Фото unsplash