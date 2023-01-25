На чому краще смажити: думка вченого з харчових продуктів

Вибір олії для смаження – не таке вже й просте завдання. Пасерування, смаження, чи приготування картоплі фрі потребують окремого підходу до цього питання.

Правильний вибір олії для приготування страв – важливий крок, до якого потрібно ставитися серйозно. Неправильне рішення може негативно вплинути на смак страви та зіпсувати ваші зусилля.

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Що робить олію придатною для смаження

На думку Еріка Декера, доктора філософії та професора харчових наук Університету Массачусетса, вирішальним фактором є температура, при якій олія горить і виділяє дим.

Коли структури олії руйнуються, вони зазнають значних змін. Таким чином, використовуючи олії, які є достатньо стабільними для смаження, ви можете допомогти мінімізувати шкідливі реакції.

Все, що потрібно знати про олію / Фото unsplash

Для неглибокого смаження та пасерування безпечно використовувати олії з помірною або високою точкою димлення. Це можуть бути такі олії як оливкова, авокадо, ріпакова, кукурудзяна або ж соняшникова.

Найкраща олія для смаження у фритюрі

Смаження у фритюрі вимагає високої температури. Як пояснює Декер, вибираючи олію для таких страв, як картопля фрі або смажена курка, підійде будь-яка рафінована олія, адже саме цей продукт витримує високі температури.

Корисні олії / Фото unsplash

Олії, яких слід уникати

Олії з низькою точкою димлення краще не включати у процес смаження страв. Вони швидко горять і розкладаються при сильному вогні, і в кінцевому підсумку втрачають смак.

Йдеться про олії з насіння льону та волоського горіха. Також краще не використовувати мигдальну олію та оливкову першого віджиму.