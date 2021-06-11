Я сказала "Так", – Єлизавета Глінська заручилася в Домінікані

Українська кондитерка та суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська заручилася зі своїм бойфрендом. Заручини відбулися в романтичній Домініканській Республіці.

37-річна українська кондитерка підірвала мережу яскравим фото з Домінікани, на якому поділилася з читачами каблучкою з діамантом із заручин зі своїм бойфрендом.

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Ліза Глінська довгий час приховувала свої нові стосунки, адже впевнена, що щастя любить тишу. Відомо, що у її нареченого є син від попередніх стосунків. Імені свого нинішнього обранця кулінарна експертка не афішує.



Глінська із бойфрендом та його сином / Скріншот зі сторіс

На офіційній сторінці дівчини в інстаграм шанувальники щиро підтримують та вітають кондитерку із заручинами:

"Вітаємо Лізочка!"

"Щастя вам!"

"Кохання вам та щастя!"

До привітань також долучився колега по шоу "Мастер Шеф" суддя Володимир Ярославський.

Нагадаємо вам, що перший шлюб Лізи Глінської розпався після втрати дитини. За словами кондитерки причиною втрати дитини під час пологів став поспіх лікарів.

Вона здавала зміну і хотіла отримати гроші. У мене внутрішня кровотеча відкрилася і я рвала кров'ю в момент переймів. Коли мене вже напівмертву довели до пологів і дістали дитину щипцями, уже нічого не можна було зробити. Це була абсолютно їхня провина. Документів досі не видали. Це неможливо прийняти – воно має закритися новими враженнями, емоціями, досвідом, – розповіла Глінська в інтерв'ю журналістам ЖВЛ.

За словами Глінської вийти депресивного стану її допомогла кулінарія, адже дівчина вирішила спробувати свої сили на кулінарному шоу "Мастер Шеф" й вона стала переможницею 2 сезону проєкту.



Ліза Глінська та її обранець / Фото з інстаграму кондитерки

Після кулінарного проєкту дівчина успішно закінчила навчання у Le Cordon Bleu та стала лауреаткою Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres у Парижі у 2016 році.