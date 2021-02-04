Як приготувати рибну юшку: рецепт від Євгена Клопотенка

4 лютого 2021 , 12:07
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Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішої рибної юшки. Запишіть рецепт.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом рибної юшки, яка сподобається усім.

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Рецепт рибної юшки

Інгредієнти:
– 500-700 грамів риби (короп або філе будь-якої білої риби);
– 2-3 моркви;
– 100-150 грамів селери (корінь);
– 1 цибуля;
– 1 корінь петрушки;
– 1 пучок петрушки;
– 2-3 картоплини;
– 3,5 літра води;
– 1 зубчик часнику;
– лавровий лист;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів коньяку;
– 3-4 томати;
– духмяний перець;
– 1 чайна ложка зерен коріандру;
– сіль, перець.

Можете бути впевнені, що однією тарілкою на вечір не обійдеться, – написав Євген Клопотенко.

  1. Для приготування юшки помийте, почистіть рибу, вийміть нутрощі.
  2. Помийте, почистіть одну моркву, корінь петрушки, цибулю, розріжте навпіл, обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
  3. Викладіть овочі у каструлю з водою, додайте духмяний перець, лавровий лист, варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин.
  4. Помийте, почистіть томати, натріть на грубій тертці, тушкуйте на пательні з вершковим маслом протягом 10-15 хвилин. Далі – влийте на пательню коньяк, почекайте, поки випарується алкоголь, перекладіть томатне пюре у бульйон.
  5. Картоплю і моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками, додайте у бульйон.
  6. Петрушку помийте, листя подрібніть ножем, стебла перев'яжіть і додайте у бульйон.
  7. Викладіть у каструлю з бульйоном стебла петрушки, рибу, сіль, коріандр, варіть ще 20 хвилин. Дістаньте половинки цибулі, корінь селери, рибу.
  8. Часник почистіть, натріть на тертці.
  9. У готову юшку додайте перець, подрібнену петрушку, тертий часник. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт рибної юшки від Євгена Клопотенка у відео: