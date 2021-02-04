Як приготувати рибну юшку: рецепт від Євгена Клопотенка

Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачнішої рибної юшки. Запишіть рецепт.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом рибної юшки, яка сподобається усім.

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Рецепт рибної юшки

– 500-700 грамів риби (короп або філе будь-якої білої риби);– 2-3 моркви;– 100-150 грамів селери (корінь);– 1 цибуля;– 1 корінь петрушки;– 1 пучок петрушки;– 2-3 картоплини;– 3,5 літра води;– 1 зубчик часнику;– лавровий лист;– 50 грамів вершкового масла 82%;– 50 мілілітрів коньяку;– 3-4 томати;– духмяний перець;– 1 чайна ложка зерен коріандру;– сіль, перець.

Можете бути впевнені, що однією тарілкою на вечір не обійдеться, – написав Євген Клопотенко.

Для приготування юшки помийте, почистіть рибу, вийміть нутрощі. Помийте, почистіть одну моркву, корінь петрушки, цибулю, розріжте навпіл, обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки. Викладіть овочі у каструлю з водою, додайте духмяний перець, лавровий лист, варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин. Помийте, почистіть томати, натріть на грубій тертці, тушкуйте на пательні з вершковим маслом протягом 10-15 хвилин. Далі – влийте на пательню коньяк, почекайте, поки випарується алкоголь, перекладіть томатне пюре у бульйон. Картоплю і моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками, додайте у бульйон. Петрушку помийте, листя подрібніть ножем, стебла перев'яжіть і додайте у бульйон. Викладіть у каструлю з бульйоном стебла петрушки, рибу, сіль, коріандр, варіть ще 20 хвилин. Дістаньте половинки цибулі, корінь селери, рибу. Часник почистіть, натріть на тертці. У готову юшку додайте перець, подрібнену петрушку, тертий часник. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт рибної юшки від Євгена Клопотенка у відео: