Чи можна їсти заморожену рибу: варто звернути увагу на одну деталь

Риба неодмінно повинна бути у нашому раціоні. Часто ми купуємо її у замороженому вигляді, але в такому випадку варто звертати увагу на якість продукту.

У заморожених продуктах немає жодної небезпеки для нашого здоров'я. Однак це лише у тому випадку, якщо продукція має належну якість. Перед покупкою обов'язково потрібно переконатися, що продукт не має ознак псування або часткового розморожування.

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Заморожена риба є повноцінним продуктом харчування

Заморожування – це процес, який дозволяє продовжити свіжість продуктів. Завдяки цьому в них зберігаються цінні вітаміни і мінерали. Запорукою якісного продукту є його правильне транспортування та зберігання.

Чи варто купувати заморожену рибу

Риба є джерелом багатьох корисних поживних речовин. Не обов’язково жити біля моря, щоб смакувати рибу. Сучасна технологія заморожування повністю відрізняється від тієї, що була багато років тому. Рибу можна ефективно заморожувати одразу після риболовлі. Завдяки цьому в м'ясі зберігаються всі цінні інгредієнти.

Повинна бути у щотижневому раціоні / Фото unsplash

Купівля замороженої риби має ще одну велику перевагу – це сприяє сталому розвитку та запобігає утворенню харчових відходів.

Як розпізнати якісну морожену рибу в магазині

В магазині варто оцінити загальний вигляд, колір і запах. Як відомо, продукти не можна повторно заморожувати. Як дізнатися, чи правильно зберігалася ваша риба? Найбільше насторожує рідина, що зібралася в пакет з рибою. Без сумніву, це передбачає часткове розморожування.

Корисно та смачно / Фото unsplash

Також варто зважати на кристалики льоду та іній в упаковці. Це ознака того, що риба під час транспортування або зберігання розморозилася.

Саме м'ясо має бути однорідним, без сторонніх плям і змін кольору. Якщо сумнівів у якості немає – купуємо продукт та насолоджуємося улюбленими стравами з риби.