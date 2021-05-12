Заварний крем: де використовують та що можна приготувати на його основі – поради кондитера

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася цікавими фактами про заварний крем, що ще можна приготувати на його основі та у яких десертах найкраще його використовувати.

Заварний крем – відомий крем без якого важко уявити більшість відомих класичних десертів. Кондитерка Єлизавета Глінська розповідає всі найцікавіші моменти з приготування базового крему для тортів та еклерів.

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Заварний крем походить від крему Англез, саме він є його основою. Крем Англез складається з молока, жовтків, цукру, ванілі та інколи до нього додають жирні вершки. Цю суміш замішують та витримують на вогні до температури 82 градусів.

Заварні тістечка з заварним кремом / Фото Лізи Глінської

Якщо до крему Англез додати борошно або крохмаль, заварити та з'єднати з вершковим маслом – виходить всім відомий заварний крем.

Варіантів рецептів по приготуванню заварного крему є безліч. Його готують на молоці, вершках, є варіант приготування крему на борошні, а є на крохмалі. За рецептом класичного приготування заварного крему його загущують на крохмалі, але більшість господинь готує його на борошні.

Я готую з борошном та крохмалем в пропорції 1:1, – відзначила Ліза Глінська.

Якщо до основи заварного крему додати шоколад або горіхову пасту – отримаємо начинку зі смаком. Також можна ароматизувати молоко, на якому буде готуватися заварний крем та надати йому особливого смаку за допомогою цедри цитрусових, кавових зерен або м'яти.

Деякі господині готують заварний крем без додавання курячих яєць.

Де використовують заварний крем

– на основі заварного крему готують різноманітні муси, десерти, пудинги та креми.

– заварним кремом просочують коржі у торті "Наполеон".

– заварним кремом наповнюють еклери, шу та профітролі.

– заварним кремом можна наповнювати тарти і тарталетки, також його використовують у десерті Трайфл.

Креми на основі заварного крему