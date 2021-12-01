Зимові напої для дітей і не тільки: два рецепти гарячого шоколаду та какао

1 грудня 2021 , 17:47
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Закортіло посмакувати чимось гарячим та солоденьким? Ми підготували для вас три рецепти зимових напоїв на будь-який смак. До речі, від них просто шаленіють дітлахи!

Рецепт гарячого шоколаду (1 варіант)

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

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Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 200 грамів чорного шоколаду;
 – мелена кориця.
Для декору:
 – збиті вершки;
 – тертий шоколад.

Приготування:

  1. Молоко перелийте в сотейник та додайте корицю.
  1. Прогрійте його до пари.
  1. Гаряче молоко перелийте в мірну склянку та додайте шоколад.
  1. Перебийте інгредієнти блендером до однорідної маси.
  1. Розлийте гарячий шоколад по склянках та задекоруйте збитими вершками та тертим шоколадом.

Смачного!

Рецепт гарячого шоколаду (2 варіант)

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 60 грамів жовтків;
 – 20 грамів цукру;
 – 150 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

  1. Розігрійте молоко до пари.
  1. Змішайте сирі жовтки, цукор та ретельно вимішайте вінчиком.
  1. Додайте до жовтків гаряче молоко та перемішайте.
  1. Відправте все на плиту та при постійному помішуванні доведіть масу до температури 82 градуси. Важливо, щоб жовтки не згорнулися.
  1. Відправте шоколад в мірну склянку та залийте кремом.
  1. Перебийте все в однорідну масу.
  1. Розлийте по склянках та подавайте до столу. Можна посипати зверху дрібними зефірками.

Смачного!

Рецепт какао

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 30 грамів какао;
 – 30 грамів цукрової пудри;
 – 20 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  1. Змішайте разом всі сухі інгредієнти: какао, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру.
  1. Додайте до них 1/3 холодного молока та перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Влийте в сотейник отриману масу та залишки молока та перемішайте.
  1. Доведіть какао до кипіння при постійному помішуванні. Через 1 хвилину відставте з плити.
  1. Розлийте готове какао по склянках та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування двох варіантів гарячого шоколаду та какао:

 

Автор: Богданна Рибак