Зимовий смак дитинства: робимо горішки зі згущеним молоком

Солодощі – улюблений вибір усіх дітей та ласунів. Особливим періодом для них є зима, коли холод спонукає до чогось солоденького.

Горішки зі згущеним молоком – це печиво, від якого не відмовиться ніхто. Його смак повертає у зимові вечори щасливого дитинства.

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Прості інгредієнти, трішки старання – і ваші смакові рецептори будуть у захваті.

Рецепт горішків зі згущеним молоком

Час: 1 година

Порцій: 4

Особливий смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

3 столові ложки борошна (з гіркою);

2 курячих яйця;

200 грам маргарину (або вершкового масла);

0,5 стакана цукру;

1/4 чайної ложки соди;

1/3 чайної ложки солі;

1 чайна ложка оцту;

1 – 1,5 банки вареного згущеного молока.

Приготування

Розтираємо яйця з цукром. Маса має збільшитися в об'ємі у 2 рази. Топимо маргарин, остуджуємо та додаємо у яєчну масу. У соду крапаємо оцет або лимонний сік. Додаємо трішки солі та кидаємо до яєць. Просіюємо борошно та додаємо його в масу. Замішуємо тісто, доки воно не перестане липнути до рук. Якщо борошна мало – додаємо ще, але поволі, щоб тісто не було крутим. Даємо тісту відпочити 30 хвилин при кімнатній температурі. Щоб тісто не засихало – закрийте його харчовою плівкою. Прогріваємо форму для горішків. Змащувати маслом не треба – тісто достатньо жирне. Накладаємо тісто в обидві половинки, заповнюючи 2/3 ємності. Потім сильно притискаємо, щоб тісто рівномірно розподілилося. Все, що виступає за краї, видаляємо за допомогою ножа. Печемо з кожного боку по 5 хвилин. Половинки мають бути золотистими, тому треба час від час відкривати форму та контролювати процес. Готову випічку викладаємо на дерев'яну дошку та даємо вистигнути. Наповнюємо горішки згущеним молоком. При бажанні можна також додати горіхи. Складаємо горішки та даємо їм постояти кілька годин, щоб згущене молоко просочило і пом'якшило тісто.

Смачного!