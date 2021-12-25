Зимовий смак дитинства: робимо горішки зі згущеним молоком
25 грудня 2021 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Солодощі – улюблений вибір усіх дітей та ласунів. Особливим періодом для них є зима, коли холод спонукає до чогось солоденького.
Горішки зі згущеним молоком – це печиво, від якого не відмовиться ніхто. Його смак повертає у зимові вечори щасливого дитинства.
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Прості інгредієнти, трішки старання – і ваші смакові рецептори будуть у захваті.
Рецепт горішків зі згущеним молоком
Час: 1 година
Порцій: 4
Особливий смак / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 3 столові ложки борошна (з гіркою);
- 2 курячих яйця;
- 200 грам маргарину (або вершкового масла);
- 0,5 стакана цукру;
- 1/4 чайної ложки соди;
- 1/3 чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка оцту;
- 1 – 1,5 банки вареного згущеного молока.
Приготування
- Розтираємо яйця з цукром. Маса має збільшитися в об'ємі у 2 рази.
- Топимо маргарин, остуджуємо та додаємо у яєчну масу.
- У соду крапаємо оцет або лимонний сік. Додаємо трішки солі та кидаємо до яєць.
- Просіюємо борошно та додаємо його в масу. Замішуємо тісто, доки воно не перестане липнути до рук. Якщо борошна мало – додаємо ще, але поволі, щоб тісто не було крутим.
- Даємо тісту відпочити 30 хвилин при кімнатній температурі. Щоб тісто не засихало – закрийте його харчовою плівкою.
- Прогріваємо форму для горішків. Змащувати маслом не треба – тісто достатньо жирне.
- Накладаємо тісто в обидві половинки, заповнюючи 2/3 ємності. Потім сильно притискаємо, щоб тісто рівномірно розподілилося. Все, що виступає за краї, видаляємо за допомогою ножа.
- Печемо з кожного боку по 5 хвилин. Половинки мають бути золотистими, тому треба час від час відкривати форму та контролювати процес.
- Готову випічку викладаємо на дерев'яну дошку та даємо вистигнути.
- Наповнюємо горішки згущеним молоком. При бажанні можна також додати горіхи. Складаємо горішки та даємо їм постояти кілька годин, щоб згущене молоко просочило і пом'якшило тісто.
Смачного!