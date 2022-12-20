Зірка свят: головні секрети ідеальної макової маси

Різдвяні свята – це період, коли одним з основних інгредієнтів стає мак. Макова маса додається до великої кількості страв, тож повинна бути просто ідеальною.

Кожна господиня прагне до того, аби її страви ще довго викликали у гостей приємні спогади. Без вдалої макової маси на свята такого ефекту не варто очікувати, тож розглянемо кілька дієвих секретів, які допоможуть нам досягнути бажаної мети.

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Секрети макової маси

Перше, про що потрібно пам'ятати – мак варять у молоці на найменшому вогні приблизно 30 хвилин. Хтось використовує для цього звичайну воду, але таке рішення до ідеального результату не приведе.

"Макові" секрети Різдва / Фото Shutterstock

Після цього його потрібно дуже добре відцідити. Якщо мак залишається надто вологим, то його можна згустити манною крупою або сухарями.

Що стосується подрібнення, то зі спеціальною насадкою буде достатньо повторити процес двічі, якщо вона відсутня – тричі. Не варто лінуватися та зменшувати кількість циклів цього кроку, адже грубий надто помол усе зіпсує.

Підсолоджувати мак медом, горіхами, сухофруктами тощо потрібно поволі та обережно. Смак маку повинен залишитися головним акцентом у масі, додатки повинні його лише підкреслювати.